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«Айнтрахт» – самый удобный соперник для Обамеянга. Они сыграют в 1/4 финала Лиги Европы

«Барселона» в 1/4 финала Лиги Европы встретится с «Айнтрахтом». Это самый удобный соперник для форварда каталонцев Пьера-Эмерика Обамеянга.

Габонец забил «Айнтрахту» десять голов – больше, чем кому-либо за всю карьеру. Всего он провел против франкфуртцев 13 игр.

  • В сезоне-2019/20 «Арсенал» Обамеянга играл против «Айнтрахта» в Лиге Европы. Габонец забил в обеих встречах.
  • Обамеянг пополнил «Барселону» зимой.
  • «Айнтрахт» идет в Бундеслиге на 9-м месте.

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Источник: Бомбардир.ру

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