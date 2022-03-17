АПЛ. «Ливерпуль» обыграл в гостях «Арсенал», отставание от «Манчестер Сити» – очко

«Ливерпуль» в 27-м туре чемпионата Англии переиграл «Арсенал». Забили Диогу Жота и Роберто Фирмино.

Ливерпульцы сократили отставание от лидирующего «Манчестер Сити» до одного очка. В апреле команды сыграют друг с другом на «Этихаде».

«Арсенал» идет на четвертом месте, «Манчестер Юнайтед» отстает на одно очко.

Лондонцы не проигрывали с 20 января. Тогда команда Микеля Артеты уступила в Кубке английской лиги «Ливерпулю».

«Ливерпуль» не проигрывает во внутрианглийских турнирах 17 матчей подряд.

«Арсенал» не побеждает «Ливерпуль» восемь встреч подряд.

Англия. АПЛ. 27-й тур

Арсенал – Ливерпуль – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Жота, 55; 0:2 – Фирмино, 62.

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Турнирная таблица АПЛ

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