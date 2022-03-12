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  • Британское правительство будет одобрять покупателя для «Челси» и определять, куда пойдут вырученные деньги (The Telegraph)

Британское правительство будет одобрять покупателя для «Челси» и определять, куда пойдут вырученные деньги (The Telegraph)

12 марта 2022, 11:52
19

Власти Великобритании намерены полностью контролировать процесс продажи «Челси».

Чтобы осуществить сделку, потребуется как минимум два одобрения со стороны правительства.

Во-первых, нужно согласовать кандидатуру покупателя, а во-вторых, определить, куда пойдут вырученные деньги.

  • Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
  • На этой неделе российский бизнесмен попал под британские санкции.

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Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (19)
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Октавиус
1647075432
вот это свободный мир)) а, ну ещё и невмешательство государства в футбольные дела. как всегда - правила для лохов)
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"supermax"
1647076757
а как так вообще они могу забрать у него деньги с продажи? пусть покупатель на мой счет бабос перечисляет...я Роме потом на карточку скину честное слово
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Dominator777
1647077643
В Британии давно уже беспредел творится, но просто в СМИ это не афишируется, поэтому многие неприятные стороны жизни англо-саксов от россиян скрыты до поры до времени. Но этот пример, вероятнее всего - первый толчок к оттоку "бабок" из АПЛ и смены владельцев клубов со всеми вытекающими последствиями - убери из АПЛ иностранцев и получится такая же небоеспособная лига, как и РПЛ.
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DeStar
1647079243
взяли и отжали, бред какой-то по сути. Я все понимаю , даже санкции в сторону абрамовича, ну так дайте ему нормально продать клуб, дайте год, чего вы свой же клуб разоряете?
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Dr.Metal
1647081600
Пусть не продает. На стадионе рынок сделает и будет черкизон местный, а бренд Челси исчезнет благодаря правительству Великобритании
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Lipatoff
1647087796
Значит надо отжать британский бизнес в России
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piligrim1986
1647093359
это врядли
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Plyash
1647094002
Абрамовичу надо забирать Челси в Россию,стадионов после ЧМ-18 много пустует. И аренду отобьёт,и нас с Вами порадует.
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msh88
1647136280
Британцы показали, что они не надежные и любому владельцу после вмешательства правительства может прийти капец. Там уже правит политика открыто. Думаю желающих покупать клубы будет не так много
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Hektor 84
1647183637
В общем Британия опустилась до рейдерского захвата
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