Британское правительство будет одобрять покупателя для «Челси» и определять, куда пойдут вырученные деньги (The Telegraph)

Власти Великобритании намерены полностью контролировать процесс продажи «Челси».

Чтобы осуществить сделку, потребуется как минимум два одобрения со стороны правительства.

Во-первых, нужно согласовать кандидатуру покупателя, а во-вторых, определить, куда пойдут вырученные деньги.

Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

На этой неделе российский бизнесмен попал под британские санкции.

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