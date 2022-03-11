Британское правительство будет одобрять покупателя для «Челси» и определять, куда пойдут вырученные деньги (The Telegraph)

В Британии давно уже беспредел творится, но просто в СМИ это не афишируется, поэтому многие неприятные стороны жизни англо-саксов от россиян скрыты до поры до времени. Но этот пример, вероятнее всего - первый толчок к оттоку "бабок" из АПЛ и смены владельцев клубов со всеми вытекающими последствиями - убери из АПЛ иностранцев и получится такая же небоеспособная лига, как и РПЛ.
Власти Великобритании намерены полностью контролировать процесс продажи «Челси».
Чтобы осуществить сделку, потребуется как минимум два одобрения со стороны правительства.
Во-первых, нужно согласовать кандидатуру покупателя, а во-вторых, определить, куда пойдут вырученные деньги.
- Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
- На этой неделе российский бизнесмен попал под британские санкции.
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