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Британское правительство будет одобрять покупателя для «Челси» и определять, куда пойдут вырученные деньги (The Telegraph)

Власти Великобритании намерены полностью контролировать процесс продажи «Челси».

Чтобы осуществить сделку, потребуется как минимум два одобрения со стороны правительства.

Во-первых, нужно согласовать кандидатуру покупателя, а во-вторых, определить, куда пойдут вырученные деньги.

  • Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
  • На этой неделе российский бизнесмен попал под британские санкции.

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Источник: The Telegraph

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Комментарии4
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    Рейтинг: +13486

    Dominator777 7 минут назад

    В Британии давно уже беспредел творится, но просто в СМИ это не афишируется, поэтому многие неприятные стороны жизни англо-саксов от россиян скрыты до поры до времени. Но этот пример, вероятнее всего - первый толчок к оттоку "бабок" из АПЛ и смены владельцев клубов со всеми вытекающими последствиями - убери из АПЛ иностранцев и получится такая же небоеспособная лига, как и РПЛ.

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    Рейтинг: +9534

    "supermax" 22 минуты назад

    а как так вообще они могу забрать у него деньги с продажи? пусть покупатель на мой счет бабос перечисляет...я Роме потом на карточку скину честное слово

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    Рейтинг: +14871

    KLIM777 33 минуты назад

    классная страна))

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    Рейтинг: +468

    Октавиус 44 минуты назад

    вот это свободный мир)) а, ну ещё и невмешательство государства в футбольные дела. как всегда - правила для лохов)

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