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  • «Челси» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

«Челси» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

14 января 2025, 21:20
Челси
14.01.2025, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Борнмут
13' К. Палмер 90+5' Р. Джеймс
50' Д. Клюйверт (П) 68' А. Семеньо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
10
Льюис Кук
(К) ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Ben Winterburn
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
3-3-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
6
Колуилл
34
Ачампонг
25
Кайседо
17
Фернандес
45
Лавиа
10
Палмер
19
Санчо
11
Джексон
20
Мадуэке
4-1-1-3-1
12
Траверс
6
Забарный
4
Хейсен
5
Хилл
6
Керкез
12
Адамс
10
Кук
7
Брукс
10
Кристи
11
Уаттара
42
Семеньо
34
Ачампонг
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
34
Ачампонг
45
Лавиа
24
Джеймс
24
Джеймс
45
Лавиа
20
Мадуэке
7
Нету
7
Нету
20
Мадуэке
25
Кайседо
79
Феликс
79
Феликс
25
Кайседо
5
Хилл
19
Клюйверт
19
Клюйверт
5
Хилл
7
Брукс
29
Джеббисон
29
Джеббисон
7
Брукс
Остались в запасе
Челси
Борнмут
1
Филип Йоргенсен
ВР
27
Мало Густо
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
23
Уилл Деннис
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
27
Мало Густо
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Челси - Борнмут
2
3
Всего ударов по воротам
26
7
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
15
16
Офсайды
2
1
Количество передач
420
316
Сейвы
1
8
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.4
1.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Борнмута», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Борнмут»

«Челси» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Борнмут Челси
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