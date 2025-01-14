14.01.2025, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
3-3-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
6
Колуилл
34
Ачампонг
25
Кайседо
17
Фернандес
45
Лавиа
10
Палмер
19
Санчо
11
Джексон
20
Мадуэке
4-1-1-3-1
12
Траверс
6
Забарный
4
Хейсен
5
Хилл
6
Керкез
12
Адамс
10
Кук
7
Брукс
10
Кристи
11
Уаттара
42
Семеньо
34
Ачампонг
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
34
Ачампонг
45
Лавиа
24
Джеймс
24
Джеймс
45
Лавиа
20
Мадуэке
7
Нету
7
Нету
20
Мадуэке
25
Кайседо
79
Феликс
79
Феликс
25
Кайседо
5
Хилл
19
Клюйверт
19
Клюйверт
5
Хилл
7
Брукс
29
Джеббисон
29
Джеббисон
7
Брукс
Остались в запасе
Челси
Борнмут
1
Филип Йоргенсен
ВР
27
Мало Густо
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
23
Уилл Деннис
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
27
Мало Густо
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
16
Ben Winterburn
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
51
Remy Rees-Dottin
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Челси - Борнмут
2
3
Всего ударов по воротам
26
7
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
15
16
Офсайды
2
1
Количество передач
420
316
Сейвы
1
8
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
17
6
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.4
1.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Борнмута», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Борнмут»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»