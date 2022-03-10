Титульный спонсор «Челси» приостановил сотрудничество с клубом из-за санкций

Телекоммуникационная компания Three объявила о временном прекращении сотрудничества с «Челси».

«В свете недавно объявленных правительством санкций мы попросили «Челси» временно приостановить сотрудничество, в частности, убрать наш логотип с футболок и территории возле стадиона до дальнейшего уведомления.

Мы осознаем, что это решение повлияет на многих фанатов «Челси», которые страстно болеют за команду.

Однако, учитывая обстоятельства и санкции правительства, мы считаем это правильным поступком», – сказал представитель компании.

Сегодня владелец «Челси» Роман Абрамович попал под санкции Великобритании. Его активы заморожены.

Three – титульный спонсор клуба. Компания платила 40 миллионов фунтов в год.

Стороны сотрудничают с 2020 года. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2023-го.

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