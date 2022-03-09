УЕФА хочет расширить число участников Евро c 24 до 32 команд с 2028 года

УЕФА хочет расширить число участников чемпионата Европы до 32 команд с 2028 года, сообщает Daily Mail.

В 2016 году УЕФА уже увеличил число участников турнира с 16 до 24. Теперь в организации снова задумываются над расширением.

Изменения могут вступить в силу с 2028 года, когда Евро, скорее всего, примут Великобритания и Ирландия.

В 2024 году турнир пройдет в Германии.

Евро-2020 приняли несколько разных стран, в том числе Россия. Матчи проходили в Петербурге.

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