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  • УЕФА хочет расширить число участников Евро c 24 до 32 команд с 2028 года

УЕФА хочет расширить число участников Евро c 24 до 32 команд с 2028 года

9 марта 2022, 13:26
5

УЕФА хочет расширить число участников чемпионата Европы до 32 команд с 2028 года, сообщает Daily Mail.

В 2016 году УЕФА уже увеличил число участников турнира с 16 до 24. Теперь в организации снова задумываются над расширением.

Изменения могут вступить в силу с 2028 года, когда Евро, скорее всего, примут Великобритания и Ирландия.

  • В 2024 году турнир пройдет в Германии.
  • Евро-2020 приняли несколько разных стран, в том числе Россия. Матчи проходили в Петербурге.

Великобритания и Ирландия – главные претенденты на проведение Евро-2028

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Источник: Daily Mail
Европа
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1646824483
Какой смысл, если половина этих сборных и ударить в сторону ворот не могут, и 16 команд это был оптимальный нормальный вариант
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neveldomha
1646827582
Без денег Газпрома все это только мечта.
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Fusballer
1646829848
До 53 расширить нужно. Чтобы все участники этой конторки все вместе дружно выступали.
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Каратель помойников
1646832607
даёшь 64,пусть сан-марины и гибралтары с лихтенштейнами поиграют
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Hektor 84
1646843762
Уефа из ЧЕ хочет сделать помойку
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