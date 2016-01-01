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УЕФА хочет расширить число участников Евро c 24 до 32 команд с 2028 года

УЕФА хочет расширить число участников чемпионата Европы до 32 команд с 2028 года, сообщает Daily Mail.

В 2016 году УЕФА уже увеличил число участников турнира с 16 до 24. Теперь в организации снова задумываются над расширением.

Изменения могут вступить в силу с 2028 года, когда Евро, скорее всего, примут Великобритания и Ирландия.

  • В 2024 году турнир пройдет в Германии.
  • Евро-2020 приняли несколько разных стран, в том числе Россия. Матчи проходили в Петербурге.

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Источник: Daily Mail

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Сегодня, 13:26
Комментарии3
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    Рейтинг: +12738

    Fusballer 28 минут назад

    До 53 расширить нужно. Чтобы все участники этой конторки все вместе дружно выступали.

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    Рейтинг: +4131

    neveldomha 1 час назад

    Без денег Газпрома все это только мечта.

    0
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    Рейтинг: +13477

    Skull_Boy 1 час назад

    Какой смысл, если половина этих сборных и ударить в сторону ворот не могут, и 16 команд это был оптимальный нормальный вариант

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