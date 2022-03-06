Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

Зарема: «Всегда верю в «Спартак» в каждой игре. Спасибо болельщикам»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала комментарий после победы над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

– Ожидали ли вы такой уверенной игры команды против одного из лидеров?

– Я всегда верю в команду в каждой игре. Спасибо тем немногочисленным болельщикам, которые пришли поддержать. Их было слышно. Иногда они перекрикивали 19 000 болельщиков «Динамо».

– Сегодня член исполкома РФС Сергей Анохин сказал, что без легионеров наш футбол будет только лучше. Вы с ним согласны?

– Вызывает недоумение выжидательная позиция РФС. Вместо конкретных мер по поддержке футбола нам предлагают только глупые фразы про сачки.

  • «Спартак» набрал 26 очков и занимает 9-е место в таблице.
  • Следующий матч команда проведет 13 марта против «Краснодара».

Скопинцев: «Динамо» по силам оформить золотой дубль»

Промес: «Я хорошо бью издали, это моя сильная сторона»

Быстров: «О каком чемпионстве «Динамо» можно говорить?»

Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

06.03.2022 22:02
Комментарии8
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    denisdatsv 10 минут назад

    Вся правда о ВОЙНЕ (только телеграм, остальное блокируют). Без цензуры и фейков. (уже больше 11000 убитых солдат РФ)))). -----> https://t.me/nexta_live

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15605

    paracetamol 20 минут назад

    Зарема, понимашь, Спердяк может пару матчей выиграть, но потом сливает всем подряд. Такова статистика. Вот в чем проблема!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +98

    ugc-gaming 1 час назад

    Спартак хотел звезду, а получил П**ДУ

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +573

    I'll be back 1 час назад

    Лучший комментатор из армян -Зарема Федунян.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +21555

    JTherry 1 час назад

    правильно сказала Зарема ("фанатов" Спартака не было ни слышно, ни видно), на игру пришли настоящие болельщики, готовые поддержать команду в любой ситуации, и мы зажгли на стадионе...) надо всегда верить в свою команду..!!! с наступающим праздником..!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1498

    Bozigit 2 часа назад

    Я думал, почему нет коммента от Заремы. Долго ждать не пришлось

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +259

    russkiisergei 2 часа назад

    Что эта бл@дь ещё не кинула обнищавшего федуна?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9767

    Alekxei Z. 2 часа назад

    С наступающим , Зарема !!!
    Анохин глупость говорит.
    Вот тупо представьте Зенит без бразильцев , он будет сильнее ?
    Ещё всё придёт к тому , что без легов будем играть. Междусобойчик за "железным занавесом "

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11