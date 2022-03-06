Зарема: «Всегда верю в «Спартак» в каждой игре. Спасибо болельщикам»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала комментарий после победы над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.
– Ожидали ли вы такой уверенной игры команды против одного из лидеров?
– Я всегда верю в команду в каждой игре. Спасибо тем немногочисленным болельщикам, которые пришли поддержать. Их было слышно. Иногда они перекрикивали 19 000 болельщиков «Динамо».
– Сегодня член исполкома РФС Сергей Анохин сказал, что без легионеров наш футбол будет только лучше. Вы с ним согласны?
– Вызывает недоумение выжидательная позиция РФС. Вместо конкретных мер по поддержке футбола нам предлагают только глупые фразы про сачки.
- «Спартак» набрал 26 очков и занимает 9-е место в таблице.
- Следующий матч команда проведет 13 марта против «Краснодара».
Источник: «Спорт-Экспресс»