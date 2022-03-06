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  • Зарема: «Всегда верю в «Спартак» в каждой игре. Спасибо болельщикам»

Зарема: «Всегда верю в «Спартак» в каждой игре. Спасибо болельщикам»

6 марта 2022, 22:02
5

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова дала комментарий после победы над «Динамо» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

– Ожидали ли вы такой уверенной игры команды против одного из лидеров?

– Я всегда верю в команду в каждой игре. Спасибо тем немногочисленным болельщикам, которые пришли поддержать. Их было слышно. Иногда они перекрикивали 19 000 болельщиков «Динамо».

– Сегодня член исполкома РФС Сергей Анохин сказал, что без легионеров наш футбол будет только лучше. Вы с ним согласны?

– Вызывает недоумение выжидательная позиция РФС. Вместо конкретных мер по поддержке футбола нам предлагают только глупые фразы про сачки.

  • «Спартак» набрал 26 очков и занимает 9-е место в таблице.
  • Следующий матч команда проведет 13 марта против «Краснодара».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (5)
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Bozigit
1646595391
Я думал, почему нет коммента от Заремы. Долго ждать не пришлось
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JTherry
1646596476
правильно сказала Зарема ("фанатов" Спартака не было ни слышно, ни видно), на игру пришли настоящие болельщики, готовые поддержать команду в любой ситуации, и мы зажгли на стадионе...) надо всегда верить в свою команду..!!! с наступающим праздником..!!
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Avengеr
1646597550
Лучший комментатор из армян -Зарема Федунян.
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qzma
1646599157
Спартак хотел звезду, а получил П**ДУ
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paracetamol
1646601841
Зарема, понимашь, Спердяк может пару матчей выиграть, но потом сливает всем подряд. Такова статистика. Вот в чем проблема!
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