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    • Соболев пропустит кубковый матч с «Балтикой»: известна причина

    Соболев пропустит кубковый матч с «Балтикой»: известна причина

    Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что нападающий Александр Соболев не поможет команде в ближайшем матче.

    • Москвичи на выезде сыграют с «Балтикой».
    • Это финал Пути регионов Фонбет Кубка России. Победитель пары встретится в суперфинале либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.
    • Матч «Балтика» – «Спартак» начнется во вторник в 20:45 мск.

    «Команда прилетела в Калининград. Срджан Бабич и Даниил Зорин продолжают восстановление.

    Также в Москве из-за недомогания остался Александр Соболев», – сказал Зеленов.

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    Источник: Sports.ru

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    13.05.2024 20:29
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    Комментарии (8)
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    FCSpartakM
    1715621840
    Это потеря, мощный форвард на выезде всегда нужен. Игнатов раз в пять матчей игру выдает только
    Ответить
    Алексей З
    1715624484
    ЁПРСТ, у нас и так проблема с атакой. С НН - зеро , с Краснодаром - пусто-пусто. Помучаемся.
    Ответить
    ...уефан
    1715624827
    ...надеюсь, что полоса везухи для Слишковича и Спартака ещё не прошла. Тяжеловато будет против игры команды Игнашевича...
    Ответить
    SPACE TRUCKIN
    1715624871
    не будет тарана впереди...так себе...
    Ответить
    zigbert
    1715626002
    Перед такой важной игрой, когда потребуется усиление в ходе матча. Но что поделаешь придется играть без них.
    Ответить
    alefreddy
    1715626910
    что то Саша совсем сник то на лавке то диарея
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    ivany4
    1715628575
    Соболев ладно уж, что нибудь придумаем. Без Сержанта, на выезде, да в кубке - вот где проблема.
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    VVM1964
    1715631333
    Даже с учетом не самой лучшей формы, Соболев бы пригодился !!! (((
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