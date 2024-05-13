Соболев пропустит кубковый матч с «Балтикой»: известна причина

Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что нападающий Александр Соболев не поможет команде в ближайшем матче.

Москвичи на выезде сыграют с «Балтикой».

Это финал Пути регионов Фонбет Кубка России. Победитель пары встретится в суперфинале либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.

Матч «Балтика» – «Спартак» начнется во вторник в 20:45 мск.

«Команда прилетела в Калининград. Срджан Бабич и Даниил Зорин продолжают восстановление.

Также в Москве из-за недомогания остался Александр Соболев», – сказал Зеленов.