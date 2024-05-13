«Динамо» обжаловало решение ФИФА по делу Норманна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил об обращении клуба в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Москвичи решили подать апелляцию на решение ФИФА по делу Матиаса Норманна.

«Хотим получить больше денег. Рассмотрение будет сразу по трем делам, подали [апелляции] «Аль-Раед», сам Норманн, мы. Сформировали дело, состав суда», – сказал Пивоваров.