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    «Динамо» обжаловало решение ФИФА по делу Норманна

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил об обращении клуба в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    Москвичи решили подать апелляцию на решение ФИФА по делу Матиаса Норманна.

    «Хотим получить больше денег. Рассмотрение будет сразу по трем делам, подали [апелляции] «Аль-Раед», сам Норманн, мы. Сформировали дело, состав суда», – сказал Пивоваров.

    • Норвежец сбежал из России в августе 2023 года.
    • Трибунал ФИФА обязал его выплатить компенсацию «Динамо» и «Ростову».
    • Сейчас Норманн выступает за саудовский «Аль-Раед».

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    Источник: ТАСС

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    13.05.2024 22:54
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