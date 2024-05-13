Писарев хотел возглавить «Краснодар» вместо Ивича

Николай Писарев в марте рассчитывал стать главным тренером «Краснодара».
- До 26 апреля Писарев возглавлял «Краснодар-2».
- Клуб 13 марта уволил Владимира Ивича и на следующий день назначил Мурада Мусаева.
- При новом тренере южане одержали 3 победы в РПЛ при 2 ничьих и 3 поражениях.
– Вы хотели быть главным тренером «Краснодара»?
– В моменте, когда уволили Ивича, – да, хотел.
– Такой разговор был?
– Разговора не было.
– Вы понимаете, почему?
– Нет.
– Наверняка у вас есть какие-то догадки.
– Я не хочу гадать. Был момент, когда [меня] могли рассматривать. Не рассмотрели – ну, спасибо, идем дальше.
– Вас это задело?
– Нет. Почему меня должно задевать, если выбор у президента такой? Он берет тренера, с которым провел шесть лет до этого, он знает его. Он, можно сказать, его и вырастил. Логика понятна.