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    Писарев хотел возглавить «Краснодар» вместо Ивича

    Николай Писарев в марте рассчитывал стать главным тренером «Краснодара».

    • До 26 апреля Писарев возглавлял «Краснодар-2».
    • Клуб 13 марта уволил Владимира Ивича и на следующий день назначил Мурада Мусаева.
    • При новом тренере южане одержали 3 победы в РПЛ при 2 ничьих и 3 поражениях.

    – Вы хотели быть главным тренером «Краснодара»?

    – В моменте, когда уволили Ивича, – да, хотел.

    – Такой разговор был?

    – Разговора не было.

    – Вы понимаете, почему?

    – Нет.

    – Наверняка у вас есть какие-то догадки.

    – Я не хочу гадать. Был момент, когда [меня] могли рассматривать. Не рассмотрели – ну, спасибо, идем дальше.

    – Вас это задело?

    – Нет. Почему меня должно задевать, если выбор у президента такой? Он берет тренера, с которым провел шесть лет до этого, он знает его. Он, можно сказать, его и вырастил. Логика понятна.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    13.05.2024 20:47
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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1715624306
    И вот тут уже Мусаев смотрится неплохим вариантом)
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    Loko_Roma
    1715627366
    Все хотят на чужих заслугах выехать
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