Писарев хотел возглавить «Краснодар» вместо Ивича

Николай Писарев в марте рассчитывал стать главным тренером «Краснодара».

До 26 апреля Писарев возглавлял «Краснодар-2».

Клуб 13 марта уволил Владимира Ивича и на следующий день назначил Мурада Мусаева.

При новом тренере южане одержали 3 победы в РПЛ при 2 ничьих и 3 поражениях.

– Вы хотели быть главным тренером «Краснодара»?

– В моменте, когда уволили Ивича, – да, хотел.

– Такой разговор был?

– Разговора не было.

– Вы понимаете, почему?

– Нет.

– Наверняка у вас есть какие-то догадки.

– Я не хочу гадать. Был момент, когда [меня] могли рассматривать. Не рассмотрели – ну, спасибо, идем дальше.

– Вас это задело?

– Нет. Почему меня должно задевать, если выбор у президента такой? Он берет тренера, с которым провел шесть лет до этого, он знает его. Он, можно сказать, его и вырастил. Логика понятна.