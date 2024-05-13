Писарев назвал тренера, который гарантирует «Спартаку» борьбу за чемпионство

Николай Писарев ответил на вопросы о будущем главном тренере «Спартака».

По его мнению, лучший вариант для московского клуба – Валерий Карпин. Они вместе работают в сборной России.

– Кто должен быть главным тренером «Спартака» в следующем сезоне?

– Карпин.

– Он хочет?

– Я не знаю, надо у него спрашивать.

– Вы же общаетесь.

– Ну что, я звоню ему каждый день и спрашиваю: «Хочешь в «Спартак»?

Он уже был в «Спартаке» и как игрок, и как тренер, и как руководитель. В тот момент он не был так готов, как сейчас. Сейчас он готов возглавить «Спартак» и дать с ним результат.

Это мое субъективное мнение: во-первых, работаю в его штабе в сборной, во-вторых, он мой друг. Я на объективность здесь не претендую.

– Если в «Спартак» придет любой хороший тренер, и у него помощником останется Слишкович, он будет чувствовать угрозу.

– Карпин будет чувствовать угрозу от Слишковича? Вы о чем?

– 10 матчей проиграет и все скажут: «Зачем нам нужен был Карпин, если был Слишкович?»

– Каждый, кто проиграет десять матчей, будет чувствовать себя так. Даже без Слишковича можно будет прощаться с ним.

Надо забыть про этот сезон и подбирать команду и тренера, чтобы реально бороться за чемпионство, а не радоваться пятому месту и попаданию в финал Кубка.

– Какой тренер гарантирует борьбу за чемпионство?

– Я уже назвал.

– Карпин – гарантия борьбы за чемпионство?

– Гарантия.