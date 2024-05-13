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    • Писарев назвал тренера, который гарантирует «Спартаку» борьбу за чемпионство

    Писарев назвал тренера, который гарантирует «Спартаку» борьбу за чемпионство

    Николай Писарев ответил на вопросы о будущем главном тренере «Спартака».

    По его мнению, лучший вариант для московского клуба – Валерий Карпин. Они вместе работают в сборной России.

    – Кто должен быть главным тренером «Спартака» в следующем сезоне?

    – Карпин.

    – Он хочет?

    – Я не знаю, надо у него спрашивать.

    – Вы же общаетесь.

    – Ну что, я звоню ему каждый день и спрашиваю: «Хочешь в «Спартак»?

    Он уже был в «Спартаке» и как игрок, и как тренер, и как руководитель. В тот момент он не был так готов, как сейчас. Сейчас он готов возглавить «Спартак» и дать с ним результат.

    Это мое субъективное мнение: во-первых, работаю в его штабе в сборной, во-вторых, он мой друг. Я на объективность здесь не претендую.

    – Если в «Спартак» придет любой хороший тренер, и у него помощником останется Слишкович, он будет чувствовать угрозу.

    – Карпин будет чувствовать угрозу от Слишковича? Вы о чем?

    – 10 матчей проиграет и все скажут: «Зачем нам нужен был Карпин, если был Слишкович?»

    – Каждый, кто проиграет десять матчей, будет чувствовать себя так. Даже без Слишковича можно будет прощаться с ним.

    Надо забыть про этот сезон и подбирать команду и тренера, чтобы реально бороться за чемпионство, а не радоваться пятому месту и попаданию в финал Кубка.

    – Какой тренер гарантирует борьбу за чемпионство?

    – Я уже назвал.

    – Карпин – гарантия борьбы за чемпионство?

    – Гарантия.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    13.05.2024 22:00
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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1715631948
    "Это мое субъективное мнение: во-первых, работаю в его штабе в сборной, во-вторых, он мой друг. Я на объективность здесь не претендую." А я, не претендуя на полит корректность, выскажу свое мнение: Писарев - недалекий чел и херовый специалист.
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    Alexander-Lebedev-google
    1715650936
    Дельцы от футбола попросту не ощущают рождение тренерской легенды. "Прощëлкают" Слишковича...
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