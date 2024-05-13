Писарев назвал тренера, который гарантирует «Спартаку» борьбу за чемпионство

Николай Писарев ответил на вопросы о будущем главном тренере «Спартака».
По его мнению, лучший вариант для московского клуба – Валерий Карпин. Они вместе работают в сборной России.
– Кто должен быть главным тренером «Спартака» в следующем сезоне?
– Карпин.
– Он хочет?
– Я не знаю, надо у него спрашивать.
– Вы же общаетесь.
– Ну что, я звоню ему каждый день и спрашиваю: «Хочешь в «Спартак»?
Он уже был в «Спартаке» и как игрок, и как тренер, и как руководитель. В тот момент он не был так готов, как сейчас. Сейчас он готов возглавить «Спартак» и дать с ним результат.
Это мое субъективное мнение: во-первых, работаю в его штабе в сборной, во-вторых, он мой друг. Я на объективность здесь не претендую.
– Если в «Спартак» придет любой хороший тренер, и у него помощником останется Слишкович, он будет чувствовать угрозу.
– Карпин будет чувствовать угрозу от Слишковича? Вы о чем?
– 10 матчей проиграет и все скажут: «Зачем нам нужен был Карпин, если был Слишкович?»
– Каждый, кто проиграет десять матчей, будет чувствовать себя так. Даже без Слишковича можно будет прощаться с ним.
Надо забыть про этот сезон и подбирать команду и тренера, чтобы реально бороться за чемпионство, а не радоваться пятому месту и попаданию в финал Кубка.
– Какой тренер гарантирует борьбу за чемпионство?
– Я уже назвал.
– Карпин – гарантия борьбы за чемпионство?
– Гарантия.