Широков: «Спартаку» некуда отступать в дерби с «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Динамо».

«Спартак» наигрывал несколько схем, чтобы ими варьировать. Какая будет завтра, никто не знает. Это неплохо для красно-белых, потому что соперник не всегда может подстроиться.

Будет игра с командой, которая претендует на чемпионство. Также не стоит забывать, что игра будет в гостях.

Не думаю, что «Динамо» можно назвать фаворитом этой встречи. Может, есть небольшое преимущество, потому что играют дома. Ну и состав более сыгранный, чем у красно-белых.

Отдал бы небольшое преимущество «Динамо» – 60 на 40. «Спартаку» некуда отступать. Они уже одно дерби проиграли.

Красно-белым сейчас самое главное уверенно сыграть. Хочется после одной победы продолжать побеждать», – сказал Широков.