Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?
2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
3 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?

Широков: «Спартаку» некуда отступать в дерби с «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Динамо».

«Спартак» наигрывал несколько схем, чтобы ими варьировать. Какая будет завтра, никто не знает. Это неплохо для красно-белых, потому что соперник не всегда может подстроиться.

Будет игра с командой, которая претендует на чемпионство. Также не стоит забывать, что игра будет в гостях.

Не думаю, что «Динамо» можно назвать фаворитом этой встречи. Может, есть небольшое преимущество, потому что играют дома. Ну и состав более сыгранный, чем у красно-белых.

Отдал бы небольшое преимущество «Динамо» – 60 на 40. «Спартаку» некуда отступать. Они уже одно дерби проиграли.

Красно-белым сейчас самое главное уверенно сыграть. Хочется после одной победы продолжать побеждать», – сказал Широков.

  • Матч состоится в воскресенье в 19:00 мск.
  • «Динамо» идет в РПЛ на 2-м месте, а «Спартак» – на 9-м.

Мостовой: «От Ваноли пока не видно изменений, но я и не рассчитывал что-то увидеть»

⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Нижний Новгород», «Спартак» и «Динамо» сыграют в воскресенье

Тиль и Хендрикс пока не обращались в «Спартак» насчет расторжения контрактов (Metaratings)

Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:30
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +4477

    neim 42 минуты назад

    Динамо тоже некуда отступать, если ещё хочет по бороться за первое место. Так что Широкову это тоже надо учитывать в своих прогнозах.
    Есть конечно и опасения за центр обороны. Ордец не играет пока, у Евгеньева дисквалификация. Кто там будет в игре со Спартаком в центре обороны, Плиев, Сазонов, Кутицкий ?

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11