Широков: «Спартаку» некуда отступать в дерби с «Динамо»

Динамо тоже некуда отступать, если ещё хочет по бороться за первое место. Так что Широкову это тоже надо учитывать в своих прогнозах.
Есть конечно и опасения за центр обороны. Ордец не играет пока, у Евгеньева дисквалификация. Кто там будет в игре со Спартаком в центре обороны, Плиев, Сазонов, Кутицкий ?
Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Динамо».
«Спартак» наигрывал несколько схем, чтобы ими варьировать. Какая будет завтра, никто не знает. Это неплохо для красно-белых, потому что соперник не всегда может подстроиться.
Будет игра с командой, которая претендует на чемпионство. Также не стоит забывать, что игра будет в гостях.
Не думаю, что «Динамо» можно назвать фаворитом этой встречи. Может, есть небольшое преимущество, потому что играют дома. Ну и состав более сыгранный, чем у красно-белых.
Отдал бы небольшое преимущество «Динамо» – 60 на 40. «Спартаку» некуда отступать. Они уже одно дерби проиграли.
Красно-белым сейчас самое главное уверенно сыграть. Хочется после одной победы продолжать побеждать», – сказал Широков.
- Матч состоится в воскресенье в 19:00 мск.
- «Динамо» идет в РПЛ на 2-м месте, а «Спартак» – на 9-м.
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