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Польша – инициатор обращения к ФИФА с просьбой беспрепятственного отъезда легионеров из России (The Guardian)

В ФИФА поступило обращение с просьбой разрешить легионерам чемпионата России беспрепятственно разорвать контракты. Инициатор – Польский футбольный союз.

ФИФА пока что не дала такого разрешения, как и не выступила с заявлением по этому поводу.

  • Польский футбольный союз ранее призвал польских легионеров покинуть Россию (их 4).
  • Польша должна была сыграть с Россией в стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.
  • Польский чиновник УЕФА Збигнев Бонек на прошлой неделе инициировал отстранение российских клубов и сборной из международных турниров.

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Источник: The Guardian

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Комментарии4
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    Рейтинг: +14822

    Hektor 84 5 минут назад

    Пусть разрывают, но компенсации нашим клубам рано или поздно придется выплатить.

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    Рейтинг: +5982

    Ганнибал Лектор 59 минут назад

    Мне вот интересно: контракт футболиста - это деньги. Чисто юридически, тот кто санкционировал разрыв контракта, обязан его компенсировать. Польша не боится, что рано или поздно придется платить по счетам? Украинский урок ничему не учит?

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    Рейтинг: +14605

    житель СПб 1 час назад

    Ну как же ненавидят нас поляки! Как их не по-детски корежит! Надо об этом прямо и писать - в том числе в спортивные органы.

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    Рейтинг: +2364

    ALEX ML > житель СПб 48 минут назад

    Эта мразь уже веками пытается нас уничтожить

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