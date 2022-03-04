Польша – инициатор обращения к ФИФА с просьбой беспрепятственного отъезда легионеров из России (The Guardian)

В ФИФА поступило обращение с просьбой разрешить легионерам чемпионата России беспрепятственно разорвать контракты. Инициатор – Польский футбольный союз.
ФИФА пока что не дала такого разрешения, как и не выступила с заявлением по этому поводу.
- Польский футбольный союз ранее призвал польских легионеров покинуть Россию (их 4).
- Польша должна была сыграть с Россией в стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.
- Польский чиновник УЕФА Збигнев Бонек на прошлой неделе инициировал отстранение российских клубов и сборной из международных турниров.
Источник: The Guardian