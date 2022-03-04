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  • Польша – инициатор обращения к ФИФА с просьбой беспрепятственного отъезда легионеров из России (The Guardian)

Польша – инициатор обращения к ФИФА с просьбой беспрепятственного отъезда легионеров из России (The Guardian)

4 марта 2022, 19:57
9

В ФИФА поступило обращение с просьбой разрешить легионерам чемпионата России беспрепятственно разорвать контракты. Инициатор – Польский футбольный союз.

ФИФА пока что не дала такого разрешения, как и не выступила с заявлением по этому поводу.

  • Польский футбольный союз ранее призвал польских легионеров покинуть Россию (их 4).
  • Польша должна была сыграть с Россией в стыковом матче за путевку на ЧМ-2022.
  • Польский чиновник УЕФА Збигнев Бонек на прошлой неделе инициировал отстранение российских клубов и сборной из международных турниров.

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Источник: The Guardian
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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житель СПб
1646414424
Ну как же ненавидят нас поляки! Как их не по-детски корежит! Надо об этом прямо и писать - в том числе в спортивные органы.
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Ганнибал Лектор
1646414608
Мне вот интересно: контракт футболиста - это деньги. Чисто юридически, тот кто санкционировал разрыв контракта, обязан его компенсировать. Польша не боится, что рано или поздно придется платить по счетам? Украинский урок ничему не учит?
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Hektor 84
1646417879
Пусть разрывают, но компенсации нашим клубам рано или поздно придется выплатить.
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zaichkin777@gmail.com
1646422719
Пшеки ипаные.
Ответить
SochineZ
1646423991
Пшеки в своем репертуаре. Не удивлен. Вечно поднасрать нам хотят
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Lilipyt
1646426314
Пора ФИФА переписывать свои правила. Делаю что хочу Чу-Чу-Чу Чу-Чууу. У ФИФА и УЕФА вообще монополия на футбол. Поэтому надо как европейцы, вводить штрафы за монополию))
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Solist345345
1646436262
Никак шакалы не угомонятся.
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