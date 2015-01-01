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Клопп: «Вся наша работа в «Ливерпуле» – на перспективу. Без меня клуб должен быть еще лучше»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о будущем. Он не исключает уход из клуба через два года.

«План остается прежним. Ничего не изменилось, и если я решу уйти в 2024 году, это не будет связано с качеством состава. Все, что мы делаем, делается на долгосрочную перспективу.

Этот клуб должен быть еще лучше, когда меня здесь больше нет», – сказал немец.

  • Клопп в Ливерпуле с 2015 года.
  • При нем команда взяла АПЛ, Лигу чемпионов.
  • В этом сезоне клуб может взять 4 трофея (уже взят Кубок английской лиги).

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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