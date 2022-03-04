Клопп: «Вся наша работа в «Ливерпуле» – на перспективу. Без меня клуб должен быть еще лучше»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о будущем. Он не исключает уход из клуба через два года.
«План остается прежним. Ничего не изменилось, и если я решу уйти в 2024 году, это не будет связано с качеством состава. Все, что мы делаем, делается на долгосрочную перспективу.
Этот клуб должен быть еще лучше, когда меня здесь больше нет», – сказал немец.
- Клопп в Ливерпуле с 2015 года.
- При нем команда взяла АПЛ, Лигу чемпионов.
- В этом сезоне клуб может взять 4 трофея (уже взят Кубок английской лиги).
Источник: твиттер Фабрицио Романо