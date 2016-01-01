Кубок Англии. «Челси» одержал волевую победу над «Лутоном» и вышел в 1/4 финала, Вернер поучаствовал в 3 голах

Зачем тут новости про наглийский футбол? Нет его для нас
«Челси» в 1/8 финала Кубка Англии переиграл «Лутон» из Чемпионшипа. Лондонцы дважды по ходу встречи уступали в счете.
Во всех голах «Челси» поучаствовал нападающий Тимо Вернер.
«Лутон» проиграл дома впервые с ноября.
Англия. Кубок. 1/8 финала
Голы: 1:0 – Бурк, 2; 1:1 – Сауль, 27; 2:1 – Корник, 40; 2:2 – Вернер, 68; 2:3 – Лукаку, 78.
Абрамович простил «Челси» долг в 1,5 миллиарда
«Челси» пропустил от «Лутона» из Чемпионшипа на второй минуте
⚡️ Абрамович объявил о продаже «Челси» после 19 лет владения. Выручка пойдет пострадавшим на Украине