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    Кубок Англии. «Челси» одержал волевую победу над «Лутоном» и вышел в 1/4 финала, Вернер поучаствовал в 3 голах

    «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии переиграл «Лутон» из Чемпионшипа. Лондонцы дважды по ходу встречи уступали в счете.

    Во всех голах «Челси» поучаствовал нападающий Тимо Вернер.

    «Лутон» проиграл дома впервые с ноября.

    Англия. Кубок. 1/8 финала

    Лутон – Челси – 2:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Бурк, 2; 1:1 – Сауль, 27; 2:1 – Корник, 40; 2:2 – Вернер, 68; 2:3 – Лукаку, 78.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3110

      serhio80 1 час назад

      Зачем тут новости про наглийский футбол? Нет его для нас

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6769

      vladik12 > serhio80 1 час назад

      Опять бухой там?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3110

      serhio80 > vladik12 42 минуты назад

      Ты что такое? Откуда вылезло?

      0
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      Рейтинг: +6769

      vladik12 > serhio80 41 минуту назад

      Вам пора спать, любезный.

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