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    Агент Миранчука: «Алексею нелегко, он все ощущает. На россиянах за рубежом лежит повышенная ответственность»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался об игре футболиста в матче с «Сампдорией» (4:0).

    «За 32 минуты – голевая передача и породистый гол. На мой взгляд, очень, приличный гол. Благодарен тренерскому штабу, что в столь сложный момент, когда все душат российский спорт, тренер не побоялся и выпустил футболиста. Он ответил качественными действиями.

    Когда Леша забил гол – вся команда прибежала его поздравить. Болельщики не кричали гадости и не свистели. Они радовались и ликовали. Даже тренер «Сампдории» стоял и хлопал в ладоши. Наверное, это говорит о какой-то адекватности.

    Конечно, ему нелегко. Он все ощущает. На наших соотечественниках за рубежом лежит повышенная ответственность. Леша достойно смотрелся, практически 40 дней не играл в футбол. Вышел качественно. Нужно спокойно работать и ни на что не обращать внимания. Не надо разговаривать, надо терпеть и работать», – сказал Шпинев.

    • Миранчук забил гол и отдал ассист
    • Он сыграл впервые с 22 января.
    • Миранчук более месяца восстанавливался после травмы.

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    Серия А. «Аталанта» разгромила «Сампдорию», у Миранчука гол и ассист

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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