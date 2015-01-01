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    Гендиректор «Шахтера» – об уходе Мампасси в «Локо»: «Клуб впервые продал футболиста из академии за такие деньги»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин дал комментарий по поводу трансфера защитника Марка Мампасси в «Локомотив».

    «Были у меня сложные переговоры с его родителями, они хотели уйти. У них такая ситуация была: «Или вы нам даете возможность быть в первой команде и играть, или мы хотим уйти, среднего не дано».

    Поля для маневра особо не было. Я понимал, что у него год контракта, через полгода уже оставалось бы ничего. Я понимал, что нужно принимать решение. Побеседовал с нашим тренерским штабом, проанализировав все с Дарио [Срной].

    Решили принять предложение «Локомотива» и реализовать его. Это первый раз в истории клуба, когда футболиста из академии напрямую продают за такие деньги», – сказал Палкин.

    • «Локо» заплатил за игрока 3 миллиона евро.
    • Контракт Мампасси с москвичами рассчитан до декабря 2026 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12111

      Fusballer 2 часа назад

      Укрские н_егры. Здорово.

      0
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      Рейтинг: +13862

      житель СПб 2 часа назад

      Вот как должна работать академия клуба! На одной такой продаже оправдали работу академии клуба на 2-3 года.

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