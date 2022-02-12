Гендиректор «Шахтера» – об уходе Мампасси в «Локо»: «Клуб впервые продал футболиста из академии за такие деньги»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин дал комментарий по поводу трансфера защитника Марка Мампасси в «Локомотив».

«Были у меня сложные переговоры с его родителями, они хотели уйти. У них такая ситуация была: «Или вы нам даете возможность быть в первой команде и играть, или мы хотим уйти, среднего не дано».

Поля для маневра особо не было. Я понимал, что у него год контракта, через полгода уже оставалось бы ничего. Я понимал, что нужно принимать решение. Побеседовал с нашим тренерским штабом, проанализировав все с Дарио [Срной].

Решили принять предложение «Локомотива» и реализовать его. Это первый раз в истории клуба, когда футболиста из академии напрямую продают за такие деньги», – сказал Палкин.