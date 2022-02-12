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  • Гендиректор «Шахтера» – об уходе Мампасси в «Локо»: «Клуб впервые продал футболиста из академии за такие деньги»

Гендиректор «Шахтера» – об уходе Мампасси в «Локо»: «Клуб впервые продал футболиста из академии за такие деньги»

12 февраля 2022, 10:21
2

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин дал комментарий по поводу трансфера защитника Марка Мампасси в «Локомотив».

«Были у меня сложные переговоры с его родителями, они хотели уйти. У них такая ситуация была: «Или вы нам даете возможность быть в первой команде и играть, или мы хотим уйти, среднего не дано».

Поля для маневра особо не было. Я понимал, что у него год контракта, через полгода уже оставалось бы ничего. Я понимал, что нужно принимать решение. Побеседовал с нашим тренерским штабом, проанализировав все с Дарио [Срной].

Решили принять предложение «Локомотива» и реализовать его. Это первый раз в истории клуба, когда футболиста из академии напрямую продают за такие деньги», – сказал Палкин.

  • «Локо» заплатил за игрока 3 миллиона евро.
  • Контракт Мампасси с москвичами рассчитан до декабря 2026 года.

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Источник: Metaratings
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Локомотив Шахтер Мампасси Марк
Комментарии (2)
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житель СПб
1644652891
Вот как должна работать академия клуба! На одной такой продаже оправдали работу академии клуба на 2-3 года.
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Fusballer
1644655009
Укрские н_егры. Здорово.
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