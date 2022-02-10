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  • Дмитрий Черышев: «Зенит» обыграет «Бетис», если не сядет глубоко в оборону»

Дмитрий Черышев: «Зенит» обыграет «Бетис», если не сядет глубоко в оборону»

10 февраля 2022, 09:58
6

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, поделился ожиданиями от противостояния «Зенита» и «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

– «Бетис» действительно показывает сейчас очень интересную игру. Но это не значит, что они легко обыграют наш «Зенит». Это не так.

«Зенит» – хорошо укомплектованная команда, с сильными исполнителями, нацеленная на атаку. Думаю, на выезде они будут играть с «Бетисом» на контратаках — именно дома испанцы показывают более яркий футбол, плюс болельщики сразу погонят их вперед.

Если не будут садиться глубоко в оборону и смогут встречать соперников в центре поля, а впереди проявят себя быстрые и техничные игроки, которые есть у Сережи Семака, мы обыграем «Бетис». Хотя будет очень сложно.

— При этом у «Бетиса» чемпионат в разгаре, а «Зенит» играет только товарищеские матчи.

— Это скажется очень сильно. Команда Семака сейчас находится в предсезонном состоянии, а «Бетис» – на очень высоком уровне как физической, так и психологической готовности.

В физической подготовке соперников будет колоссальная разница. Поэтому «Бетис» первым делом постарается взять под контроль мяч. И вопрос в том, как питерские ребята выдержат этот ритм все 90 минут.

Но у Сергея хороший тренерский штаб, они правильно подготовят команду к первому матчу, а дальше посмотрим.

  • «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
  • Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

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Источник: «РБ Спорт»
Лига Европы Зенит Бетис Черышев Дмитрий
Комментарии (6)
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Kazzzik1992
1644478581
Ой не на лужу сядет Зенит , совсем не на лужу....
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Nikoo
1644482959
Не прокатит всё равно
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Вомбат
1644483403
Шанс выиграть у Бетиса на своем поле у Зенита есть, а вот в Севилье вряд ли будет. Думаю, впрочем, что и на своем поле выиграть шанс невелик, так что уже 17 февраля все будет ясно.
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Алекс Т
1644493972
Ну последние два года а то и три Зенит играет от обороны в Еврокубков, чья это заслуга?думаю Семака
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Алекс Т
1644494128
Ну если объективно у зенита нету вратаря,ловрен как защитник слаб, так что у Бетиса высокие шансы забить,
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