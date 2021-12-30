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    Дмитрий Черышев: «Зенит» обыграет «Бетис», если не сядет глубоко в оборону»

    Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, поделился ожиданиями от противостояния «Зенита» и «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

    – «Бетис» действительно показывает сейчас очень интересную игру. Но это не значит, что они легко обыграют наш «Зенит». Это не так.

    «Зенит» – хорошо укомплектованная команда, с сильными исполнителями, нацеленная на атаку. Думаю, на выезде они будут играть с «Бетисом» на контратаках — именно дома испанцы показывают более яркий футбол, плюс болельщики сразу погонят их вперед.

    Если не будут садиться глубоко в оборону и смогут встречать соперников в центре поля, а впереди проявят себя быстрые и техничные игроки, которые есть у Сережи Семака, мы обыграем «Бетис». Хотя будет очень сложно.

    — При этом у «Бетиса» чемпионат в разгаре, а «Зенит» играет только товарищеские матчи.

    — Это скажется очень сильно. Команда Семака сейчас находится в предсезонном состоянии, а «Бетис» – на очень высоком уровне как физической, так и психологической готовности.

    В физической подготовке соперников будет колоссальная разница. Поэтому «Бетис» первым делом постарается взять под контроль мяч. И вопрос в том, как питерские ребята выдержат этот ритм все 90 минут.

    Но у Сергея хороший тренерский штаб, они правильно подготовят команду к первому матчу, а дальше посмотрим.

    • «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
    • Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +70

      Kazzzik1992 35 минут назад

      Ой не на лужу сядет Зенит , совсем не на лужу....

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      Рейтинг: +28

      Трахторболат 1 час назад

      Вдуют педикулёзным по самое не хочу. Кстати им не привыкать, даже ники у них под стать клубу - Палкусебевочковводцы. Гыгы

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