Примера. «Барселона» победила «Атлетико» (4:2) и поднялась на четвертое место

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» переиграла «Атлетико» (4:2). Защитник Дани Алвес забил гол и отдал ассист.

«Атлетико» забил первым, однако затем каталонская команда забил подряд четыре гола – отличились Жорди Альба, Гави, Рональд Араухо и Дани Алвес. Луис Суарес спас мадридцев от разгрома, также на счету уругвайца голевая передача. На 69-й минуте Алвес получил красную карточку за грубый фол.

«Барса» набрала 38 очков и поднялась на четвертое место в Примере.

Испания. Примера. 23-й тур

Барселона – Атлетико – 4:2 (3:1)

Голы: 0:1 – Карраско, 8; 1:1 – Альба,10; 2:1 – Гави, 21; 3:1 – Араухо, 43; 4:1 – Алвес, 49, 4:2 – Суарес, 58.

Удаление: Алвес, 69.

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