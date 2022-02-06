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  • Примера. «Барселона» победила «Атлетико» (4:2) и поднялась на четвертое место

Примера. «Барселона» победила «Атлетико» (4:2) и поднялась на четвертое место

6 февраля 2022, 20:09
17

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» переиграла «Атлетико» (4:2). Защитник Дани Алвес забил гол и отдал ассист.

«Атлетико» забил первым, однако затем каталонская команда забил подряд четыре гола – отличились Жорди Альба, Гави, Рональд Араухо и Дани Алвес. Луис Суарес спас мадридцев от разгрома, также на счету уругвайца голевая передача. На 69-й минуте Алвес получил красную карточку за грубый фол.

«Барса» набрала 38 очков и поднялась на четвертое место в Примере.

Испания. Примера. 23-й тур

Барселона – Атлетико – 4:2 (3:1)

Голы: 0:1 – Карраско, 8; 1:1 – Альба,10; 2:1 – Гави, 21; 3:1 – Араухо, 43; 4:1 – Алвес, 49, 4:2 – Суарес, 58.

Удаление: Алвес, 69.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона
Комментарии (17)
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житель СПб
1644167824
Ай да Барса! Поздравляю! Восстанавливайте свой статус!
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vladik12
1644168214
Задорный матч, не то что РПЛ. "Барселона" оживает.
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portero
1644168294
Ну вот выбрались потихоньку в зону ЛЧ....
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zra78
1644168510
Барса выздоравливает, а здоровая Барселона нам нужна
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Lipatoff
1644168607
Forca Barca!!!!!
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Блямба
1644168919
Усталая подлодка из глубины идёт домой.. Зачёт.
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Demgel
1644169549
Вот это другое дело.И матч достойный "противостояние" всего уикенда.Рад за Гави)
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nelez
1644180733
А за этот матч месси не полагается ЗМ?
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Hektor 84
1644257890
Ну что Симеоне клешню Хави подавал или снова отморозил?
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Alex Flash
1644260610
Количество и качество зимних покупок сказалось и на игре. Появился забытый на время прессинг. Но Месси Барсе никто не заменит
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