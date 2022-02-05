Рэшфорд – Эланге после незабитого пенальти: «Немедленно подними голову»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поддержал партнера Энтони Элангу после матча 1/16 финала Кубка Англии против «Мидлсбро» (1:1; 7:8 по пенальти). Швед был единственным, кто не забил в серии пенальти.

«Эланга. Немедленно подними голову», – написал Рэшфорд.

19-летний Эланга уже успел дебютировать в Лиге чемпионов.

Игрок стоит 4 миллиона евро.

В сезоне АПЛ у Эланги 5 игр, гол.

Anthony Elanga. Get that head of yours up immediately — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) February 5, 2022

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