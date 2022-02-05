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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Рэшфорд – Эланге после незабитого пенальти: «Немедленно подними голову»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поддержал партнера Энтони Элангу после матча 1/16 финала Кубка Англии против «Мидлсбро» (1:1; 7:8 по пенальти). Швед был единственным, кто не забил в серии пенальти.

    «Эланга. Немедленно подними голову», – написал Рэшфорд.

    • 19-летний Эланга уже успел дебютировать в Лиге чемпионов.
    • Игрок стоит 4 миллиона евро.
    • В сезоне АПЛ у Эланги 5 игр, гол.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +976

      САНЁК17 9 минут назад

      Немедленно подними голову(засранец)

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