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    В игре с «Мидлсбро» Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо

    В эти минуты проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро». Нападающий хозяев Криштиану Роналду на 20-й минуте не реализовал пенальти, пробив мимо.

    Через пять минут «Манчестер Юнайтед» все равно вышел вперед.

    • Роналду впервые с 2009 года вышел в Кубке Англии в старте.
    • Он вернулся в «МЮ» летом из «Ювентуса».
    • «Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе.

    Роналду впервые за 13 лет вышел в старте на матч Кубка Англии

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2022 23:55
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