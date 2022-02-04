В игре с «Мидлсбро» Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо

В эти минуты проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро». Нападающий хозяев Криштиану Роналду на 20-й минуте не реализовал пенальти, пробив мимо.

Через пять минут «Манчестер Юнайтед» все равно вышел вперед.

Роналду впервые с 2009 года вышел в Кубке Англии в старте.

Он вернулся в «МЮ» летом из «Ювентуса».

«Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе.

Криш не забил пенальти. Повторяем: КРИШ НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИРоналду просто не попал в створ. УдивительноНо благодаря голу Санчо «МЮ» все равно впереди. Хватит ли «Мидлсбро» сил на камбэк? Смотри второй тайм на Матч ТВ:https://t.co/Wmowchwv7g pic.twitter.com/rBtKn4n8eX — Матч ТВ (@MatchTV) February 4, 2022

Роналду впервые за 13 лет вышел в старте на матч Кубка Англии

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