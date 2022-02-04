Роналду впервые за 13 лет вышел в старте на матч Кубка Англии

В эти минуты проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро». Нападающий хозяев Криштиану Роналду вышел в основе на игру этого турнира впервые с февраля 2009 года.
Соперником 13 лет назад был «Дерби Каунти».
- В 2009 году Роналду ушел в «Реал».
- Он вернулся в «МЮ» летом из «Ювентуса».
- «Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе.
В игре с «Мидлсбро» Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо
Левандовски: «Возможно, Роналду больше не забьет 60 голов за год, но 30-40 мячей все равно делают разницу»
«Я должен быть скромным»: Влахович отказался жить в бывшем доме Роналду