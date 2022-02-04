Роналду впервые за 13 лет вышел в старте на матч Кубка Англии

В эти минуты проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро». Нападающий хозяев Криштиану Роналду вышел в основе на игру этого турнира впервые с февраля 2009 года.

Соперником 13 лет назад был «Дерби Каунти».

В 2009 году Роналду ушел в «Реал».

Он вернулся в «МЮ» летом из «Ювентуса».

«Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе.

В игре с «Мидлсбро» Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо

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