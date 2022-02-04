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    Роналду впервые за 13 лет вышел в старте на матч Кубка Англии

    В эти минуты проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро». Нападающий хозяев Криштиану Роналду вышел в основе на игру этого турнира впервые с февраля 2009 года.

    Соперником 13 лет назад был «Дерби Каунти».

    • В 2009 году Роналду ушел в «Реал».
    • Он вернулся в «МЮ» летом из «Ювентуса».
    • «Мидлсбро» выступает в Чемпионшипе.

    В игре с «Мидлсбро» Роналду не реализовал пенальти, пробив мимо

    Левандовски: «Возможно, Роналду больше не забьет 60 голов за год, но 30-40 мячей все равно делают разницу»

    «Я должен быть скромным»: Влахович отказался жить в бывшем доме Роналду

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2022 23:33
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