Лапорта введет потолок зарплат в «Барсе»: максимум 10 миллионов в год для игроков, которые перейдут после 30 июня (Sport.es)

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта введет потолок зарплат в команде.
По информации Sport.es, игроки, которые перейдут в каталонский клуб после 30 июня, будут получать максимум 10 миллионов евро в год.
Ограничения будут касаться базовой ставки. Звездные игроки смогу получать больше за счет бонусной части контракта.
- «Барселона» идет на 5-м месте в Примере.
- В феврале команды сыграет в стыках Лиги Европы с «Наполи».
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Источник: Sport.es