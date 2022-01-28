Лапорта введет потолок зарплат в «Барсе»: максимум 10 миллионов в год для игроков, которые перейдут после 30 июня (Sport.es)

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта введет потолок зарплат в команде.

По информации Sport.es, игроки, которые перейдут в каталонский клуб после 30 июня, будут получать максимум 10 миллионов евро в год.

Ограничения будут касаться базовой ставки. Звездные игроки смогу получать больше за счет бонусной части контракта.

«Барселона» идет на 5-м месте в Примере.

В феврале команды сыграет в стыках Лиги Европы с «Наполи».

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