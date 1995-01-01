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    Лапорта введет потолок зарплат в «Барсе»: максимум 10 миллионов в год для игроков, которые перейдут после 30 июня (Sport.es)

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта введет потолок зарплат в команде.

    По информации Sport.es, игроки, которые перейдут в каталонский клуб после 30 июня, будут получать максимум 10 миллионов евро в год.

    Ограничения будут касаться базовой ставки. Звездные игроки смогу получать больше за счет бонусной части контракта.

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    Источник: Sport.es

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