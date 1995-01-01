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    В «Барселоне» с лета ограничат зарплаты для новичков (Sport.es)

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта решил ввести в клубе потолок зарплат для новых футболистов.

    Игроки, которые присоединятся к команде после 30 июня, смогут зарабатывать не более 10 миллионов евро в год.

    Ограничения касаются оклада. На бонусы они не распространяются. Это позволит приглашать звездных новичков.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 21:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11409

      DeStar 44 минуты назад

      смысл тогда ?
      - я ввел потолок зарплат господа! но бонусы мы можем хоть по ляму за матч/гол/пас выдавать?)

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