В «Барселоне» с лета ограничат зарплаты для новичков (Sport.es)

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта решил ввести в клубе потолок зарплат для новых футболистов.
Игроки, которые присоединятся к команде после 30 июня, смогут зарабатывать не более 10 миллионов евро в год.
Ограничения касаются оклада. На бонусы они не распространяются. Это позволит приглашать звездных новичков.
- «Барса» идет на 5-м месте в Примере.
- В плей-офф ЛЕ каталонцы сыграют с «Наполи».
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Источник: Sport.es