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    «Реал» и «Барселона» договорились не переманивать игроков друг у друга (Marca)

    Президенты «Реала» и «Барселоны» Флорентино Перес и Жоан Лапорта заключили джентльменское соглашение. Теперь клубы не могут переманивать игроков друг у друга.

    Исключение – футболисты с истекающими контрактами. Также соглашение не затрагивает борьбу клубов за игроков других команд.

    • «Реал» лидирует в Примере, «Барселона» идет 6-й.
    • Каталонцы не побеждают «Реал» с 2019 года.
    • Последние поражение случилось на прошлой неделе в Суперкубке Испании.

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    Источник: Marca

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