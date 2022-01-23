«Реал» и «Барселона» договорились не переманивать игроков друг у друга (Marca)

Президенты «Реала» и «Барселоны» Флорентино Перес и Жоан Лапорта заключили джентльменское соглашение. Теперь клубы не могут переманивать игроков друг у друга.
Исключение – футболисты с истекающими контрактами. Также соглашение не затрагивает борьбу клубов за игроков других команд.
- «Реал» лидирует в Примере, «Барселона» идет 6-й.
- Каталонцы не побеждают «Реал» с 2019 года.
- Последние поражение случилось на прошлой неделе в Суперкубке Испании.
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Источник: Marca