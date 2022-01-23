«Реал» и «Барселона» договорились не переманивать игроков друг у друга (Marca)

Президенты «Реала» и «Барселоны» Флорентино Перес и Жоан Лапорта заключили джентльменское соглашение. Теперь клубы не могут переманивать игроков друг у друга.

Исключение – футболисты с истекающими контрактами. Также соглашение не затрагивает борьбу клубов за игроков других команд.

«Реал» лидирует в Примере, «Барселона» идет 6-й.

Каталонцы не побеждают «Реал» с 2019 года.

Последние поражение случилось на прошлой неделе в Суперкубке Испании.

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