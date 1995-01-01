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    У «Интера» за 10 дней 3 волевые победы с решающими голами на 90+ минутах

    «Интер» накануне вырвал победу над «Венецией» в матче Серии А (2:1). Решающий гол забит Эдином Джеко на 90-й минуте.

    Таким образом, это третья волевая победа «Интера» в течение десяти дней. Ранее, уступая в счете, были обыграны «Ювентус» и «Эмполи». Против них миланцы тоже забили решающие голы на 90+ минутах.

    • «Интер» лидирует в Серии А.
    • Миланцы – действующие обладатели скудетто.
    • Ближайший соперник – «Милан» (6 февраля).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +57062

      portero 2 часа назад

      Что это пруха такая, реально титул с таким фартом почти в кармане...

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      Рейтинг: +9232

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Чемпионские голы !

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