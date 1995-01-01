У «Интера» за 10 дней 3 волевые победы с решающими голами на 90+ минутах

Что это пруха такая, реально титул с таким фартом почти в кармане...
«Интер» накануне вырвал победу над «Венецией» в матче Серии А (2:1). Решающий гол забит Эдином Джеко на 90-й минуте.
Таким образом, это третья волевая победа «Интера» в течение десяти дней. Ранее, уступая в счете, были обыграны «Ювентус» и «Эмполи». Против них миланцы тоже забили решающие голы на 90+ минутах.
- «Интер» лидирует в Серии А.
- Миланцы – действующие обладатели скудетто.
- Ближайший соперник – «Милан» (6 февраля).
Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ
Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого