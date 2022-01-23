У «Интера» за 10 дней 3 волевые победы с решающими голами на 90+ минутах

«Интер» накануне вырвал победу над «Венецией» в матче Серии А (2:1). Решающий гол забит Эдином Джеко на 90-й минуте.

Таким образом, это третья волевая победа «Интера» в течение десяти дней. Ранее, уступая в счете, были обыграны «Ювентус» и «Эмполи». Против них миланцы тоже забили решающие голы на 90+ минутах.

«Интер» лидирует в Серии А.

Миланцы – действующие обладатели скудетто.

Ближайший соперник – «Милан» (6 февраля).

Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого