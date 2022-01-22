Директор «Байера» Рольфес: «Азмун сделает нашу атаку более непредсказуемой и мощной»

Симон Рольфес, спортивный директор «Байера», оценил трансфер нападающего Сердара Азмуна. Он перейдет из «Зенита» летом как свободный агент.
«С Азмуном наша атака приобретает дополнительное качество. Он сделает ее более непредсказуемой и мощной», – убежден экс-игрок сборной Германии.
- Также на Азмуна претендовал «Бернли».
- В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Азмун всю взрослую карьеру проводит в России.
Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ
Источник: твиттер «Байера»