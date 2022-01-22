Директор «Байера» Рольфес: «Азмун сделает нашу атаку более непредсказуемой и мощной»

Симон Рольфес, спортивный директор «Байера», оценил трансфер нападающего Сердара Азмуна. Он перейдет из «Зенита» летом как свободный агент.

«С Азмуном наша атака приобретает дополнительное качество. Он сделает ее более непредсказуемой и мощной», – убежден экс-игрок сборной Германии.

Также на Азмуна претендовал «Бернли».

В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.

Азмун всю взрослую карьеру проводит в России.

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