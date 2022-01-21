Матыцин: «Минспорт проведет разъяснительную работу с болельщиками по поводу Fan ID»

Чего мелочиться, лучше сразу браслет с джи пи эс на лодыжку.
Министерство спорта РФ объяснит болельщикам важность Fan ID. Об этом сообщил министр Олег Матыцин.
«Мы будем обязательно делать все необходимое, чтобы правильно информировать, будем проводить информационно-разъяснительную работу. И при необходимости встречаться с объединениями болельщиков», – сказал Матыцин.
- Введение паспортов болельщиков одобрил президент России Владимир Путин.
- На создание системы идентификации планируют выделить 773,6 миллиона рублей.
- Система Fan ID будет похожа на ту, которая действовала во время ЧМ-2018. Главное отличие – систему сделают полностью цифровой.
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