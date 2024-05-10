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    • Мостовой объяснил, почему «Зенит» стал слабее в этом сезоне

    Мостовой объяснил, почему «Зенит» стал слабее в этом сезоне

    Александр Мостовой считает, что «Зенит» ослаб из-за летнего трансфера.

    Речь идет о продаже Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

    «Я бы не сказал, что это самый слабый «Зенит» за последнее время, но уход Малкома на команде сто процентов сказался. Человек забивал по 30 мячей и отдавал 20 голевых передач за сезон, конечно, они станут слабее.

    Я на протяжении всего года говорю, что «Зенит» не будет, как всегда, становиться чемпионом за пять туров. Так оно сейчас и происходит. Слишком много очков «Зенит» растерял в начале сезона», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» набрал 1 очко в 3 последних турах РПЛ.
    • Несмотря на это, петербуржцы единолично лидируют в чемпионате.
    • «Динамо» и «Краснодар» отстают на 1 балл.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.05.2024 18:46
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    Комментарии (3)
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    Suvorov71
    1715362450
    Сашко, весь чемпионат стал слабее, нет команды которая нормально прошла весь чемпиона, потому и помойные сдали, ну не зря говорят помойка позор россии, это не я сказал
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    O-kolesov
    1715364632
    От Мостового уже тошнит.
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    paracetamol
    1715372899
    Я стал керово играть, вот почему - сказал Мостовой. И тренер у нас тупой, - добавил он!
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