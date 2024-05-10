Мостовой объяснил, почему «Зенит» стал слабее в этом сезоне

Александр Мостовой считает, что «Зенит» ослаб из-за летнего трансфера.

Речь идет о продаже Малкома в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

«Я бы не сказал, что это самый слабый «Зенит» за последнее время, но уход Малкома на команде сто процентов сказался. Человек забивал по 30 мячей и отдавал 20 голевых передач за сезон, конечно, они станут слабее.

Я на протяжении всего года говорю, что «Зенит» не будет, как всегда, становиться чемпионом за пять туров. Так оно сейчас и происходит. Слишком много очков «Зенит» растерял в начале сезона», – сказал Мостовой.