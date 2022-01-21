Кубок Италии. «Рома» обыграла «Лечче» и прошла в 1/4 финала, Шомуродов забил

В 1/8 финала Кубка Италии «Рома» на своем поле победила «Лечче» со счетом 3:1.

Третий гол римлян забил экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.

Полузащитник Генрих Мхитарян сделал два ассиста в этом матче.

Италия. Кубок. 1/8 финала

Рома – Лечче – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Калабрези, 14; 1:1 – Кумбула, 40; 2:1 – Абрахам, 54; 3:1 – Шомуродов, 81.

Удаление: нет – Гарджуло, 62.

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