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  • Кубок Италии. «Рома» обыграла «Лечче» и прошла в 1/4 финала, Шомуродов забил

Кубок Италии. «Рома» обыграла «Лечче» и прошла в 1/4 финала, Шомуродов забил

21 января 2022, 00:57
6

В 1/8 финала Кубка Италии «Рома» на своем поле победила «Лечче» со счетом 3:1.

Третий гол римлян забил экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.

Полузащитник Генрих Мхитарян сделал два ассиста в этом матче.

Италия. Кубок. 1/8 финала

Рома – Лечче – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Калабрези, 14; 1:1 – Кумбула, 40; 2:1 – Абрахам, 54; 3:1 – Шомуродов, 81.

Удаление: нет – Гарджуло, 62.

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Рома Лечче
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1642716221
Молодец, кривоногий! )
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Красногорск_Фан
1642717240
Если не ошибаюсь попадут они на Интер. И вот она игра с бетонным результатом. Слишком пока велика разница в классе. Оборона у Ромы так себе. так что спасибо лечче за повод слегка порадоваться перед чпоканьем
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rustrey
1642742622
Я чёт не пойму, что за этого Шомуродова постоянно "топят", что он, да как... Он вообще гражданин Узбекистана, нам-то какое до него дело!?))
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