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    Кубок Италии. «Рома» обыграла «Лечче» и прошла в 1/4 финала, Шомуродов забил

    В 1/8 финала Кубка Италии «Рома» на своем поле победила «Лечче» со счетом 3:1.

    Третий гол римлян забил экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов.

    Полузащитник Генрих Мхитарян сделал два ассиста в этом матче.

    Италия. Кубок. 1/8 финала

    Рома – Лечче – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Калабрези, 14; 1:1 – Кумбула, 40; 2:1 – Абрахам, 54; 3:1 – Шомуродов, 81.

    Удаление: нет – Гарджуло, 62.

    Календарь Кубка Италии

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3407

      Красногорск_Фан 55 минут назад

      Если не ошибаюсь попадут они на Интер. И вот она игра с бетонным результатом. Слишком пока велика разница в классе. Оборона у Ромы так себе. так что спасибо лечче за повод слегка порадоваться перед чпоканьем

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      Рейтинг: +22397

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Молодец, кривоногий! )

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      Рейтинг: +664

      Soccerdealer63 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      ... и косоглазый)

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