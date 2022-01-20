Анчелотти – 8-й тренер «Реала», проведший 150 матчей

В 1/8 финала Кубка Испании «Реал» играет с «Эльче».
Данный матч стал 150-м для Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридцев.
Итальянец стал восьмым тренером, которому это удалось.
- 605 – Мигель Муньос;
- 263 – Зинедин Зидан;
- 246 – Висенте Дель Боске;
- 197 – Лео Бенхаккер;
- 183 – Луис Моловни;
- 178 – Жозе Моуринью;
- 160 – Франсиско Бру;
- 150 – Карло Анчелотти.
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Источник: твиттер Педро Мартина