Анчелотти – 8-й тренер «Реала», проведший 150 матчей

В 1/8 финала Кубка Испании «Реал» играет с «Эльче».

Данный матч стал 150-м для Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридцев.

Итальянец стал восьмым тренером, которому это удалось.

605 – Мигель Муньос;

263 – Зинедин Зидан;

246 – Висенте Дель Боске;

197 – Лео Бенхаккер;

183 – Луис Моловни;

178 – Жозе Моуринью;

160 – Франсиско Бру;

150 – Карло Анчелотти.

ЦСКА презентовал турецкого новичка шуткой про русских Наташ

Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

Билеты на финал ЛЧ в Санкт-Петербурге будут стоить до 120 тысяч рублей