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    Анчелотти – 8-й тренер «Реала», проведший 150 матчей

    В 1/8 финала Кубка Испании «Реал» играет с «Эльче».

    Данный матч стал 150-м для Карло Анчелотти на посту главного тренера мадридцев.

    Итальянец стал восьмым тренером, которому это удалось.

    • 605 – Мигель Муньос;
    • 263 – Зинедин Зидан;
    • 246 – Висенте Дель Боске;
    • 197 – Лео Бенхаккер;
    • 183 – Луис Моловни;
    • 178 – Жозе Моуринью;
    • 160 – Франсиско Бру;
    • 150 – Карло Анчелотти.

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    Источник: твиттер Педро Мартина

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    20.01.2022 22:28
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