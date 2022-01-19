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    Яхья ознакомился с академией «Спартака»

    Технический директор академии «Спартака» Антар Яхья приступил к работе. Он ознакомился с инфраструктурой организации.

    Экскурсию для Яхья по академии провел ее директор Сергей Родионов.

    • Ранее 39-летний Яхья был спортивным директором французского «Орлеана».
    • В качестве игрока алжирец больше всего матчей провел за «Бохум» (2007-2011 годы).
    • «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ.

    Источник: твиттер академии «Спартака»

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    19.01.2022 07:35
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10320

      playsh 19 января, 12:28

      А почему из Алжира? Почему не из Конго?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +276

      3meeeD > playsh 19 января, 13:03

      Дорого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      3meeeD 19 января, 07:56

      С болота в болото

      1
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