Яхья ознакомился с академией «Спартака»

А почему из Алжира? Почему не из Конго?
Технический директор академии «Спартака» Антар Яхья приступил к работе. Он ознакомился с инфраструктурой организации.
Экскурсию для Яхья по академии провел ее директор Сергей Родионов.
- Ранее 39-летний Яхья был спортивным директором французского «Орлеана».
- В качестве игрока алжирец больше всего матчей провел за «Бохум» (2007-2011 годы).
- «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ.
Добро пожаловать, Антар!С сегодняшнего дня на пост технического директора Академии «Спартак» имени Фeдора Черенкова назначен известный в прошлом защитник сборной Алжира Антар Яхья.Подробнее https://t.co/p9RMm2uufs pic.twitter.com/rqOo2fPMQw— Академия Спартак (@spartak_academy) January 18, 2022