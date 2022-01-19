Яхья ознакомился с академией «Спартака»

Технический директор академии «Спартака» Антар Яхья приступил к работе. Он ознакомился с инфраструктурой организации.

Экскурсию для Яхья по академии провел ее директор Сергей Родионов.

Ранее 39-летний Яхья был спортивным директором французского «Орлеана».

В качестве игрока алжирец больше всего матчей провел за «Бохум» (2007-2011 годы).

«Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ.