Серия А. «Интер» победил «Лацио» и вернулся на первое место

Да еще б с таким составом, включая качество скамейки, не быть на первом месте.
«Интер» обыграл «Лацио» (2:1) в матче 21-го тура Серии А.
Защитник хозяев Алессандро Бастони забил гол и сделал голевую передачу. Он ассистировал Мартину Шкриньяру в моменте с победным голом.
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле забил 15-й мяч в 17 матчах этой Серии А. Он второй бомбардир сезона после Душана Влаховича (16).
Миланский клуб одержал четвертую победу подряд и вернулся на первое место. Отрыв от «Милана» – одно очко.
Италия. Серия А. 21-й тур
Голы: 1:0 – Бастони, 30; 1:1 – Иммобиле, 35; 2:1 – Шкриньяр, 67.
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