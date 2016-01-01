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    Серия А. «Интер» победил «Лацио» и вернулся на первое место

    «Интер» обыграл «Лацио» (2:1) в матче 21-го тура Серии А.

    Защитник хозяев Алессандро Бастони забил гол и сделал голевую передачу. Он ассистировал Мартину Шкриньяру в моменте с победным голом.

    Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле забил 15-й мяч в 17 матчах этой Серии А. Он второй бомбардир сезона после Душана Влаховича (16).

    Миланский клуб одержал четвертую победу подряд и вернулся на первое место. Отрыв от «Милана» – одно очко.

    Италия. Серия А. 21-й тур

    Интер – Лацио – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бастони, 30; 1:1 – Иммобиле, 35; 2:1 – Шкриньяр, 67.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +328

      romvad 47 минут назад

      Да еще б с таким составом, включая качество скамейки, не быть на первом месте.

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      Рейтинг: +13546

      Hektor 84 1 час назад

      Форца Интер!!!

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