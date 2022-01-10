Серия А. «Интер» победил «Лацио» и вернулся на первое место

«Интер» обыграл «Лацио» (2:1) в матче 21-го тура Серии А.

Защитник хозяев Алессандро Бастони забил гол и сделал голевую передачу. Он ассистировал Мартину Шкриньяру в моменте с победным голом.

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле забил 15-й мяч в 17 матчах этой Серии А. Он второй бомбардир сезона после Душана Влаховича (16).

Миланский клуб одержал четвертую победу подряд и вернулся на первое место. Отрыв от «Милана» – одно очко.

Италия. Серия А. 21-й тур

Интер – Лацио – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бастони, 30; 1:1 – Иммобиле, 35; 2:1 – Шкриньяр, 67.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А