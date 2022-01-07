«Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест» в полностью белой форме. Это акция борьбы с преступностью

«Арсенал» сообщил об участии в социальной акции «Больше не красный». Она призвана защитить молодежь от преступлений, связанных с ножевыми ранениями, и обратить внимание не недопущение насилия.

В рамках акции «Арсенал» в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест» сыграет в полностью белой форме.

Игра состоится 9 января в Ноттингеме.

Соперник представляет Чемпионшип.

«Арсенал» выигрывал Кубок Англии 14 раз.