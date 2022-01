«Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест» в полностью белой форме. Это акция борьбы с преступностью

«Арсенал» сообщил об участии в социальной акции «Больше не красный». Она призвана защитить молодежь от преступлений, связанных с ножевыми ранениями, и обратить внимание не недопущение насилия.

В рамках акции «Арсенал» в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест» сыграет в полностью белой форме.

Last year saw a record number of teenagers murdered in London.It's time to make a real change, through real action.Our white shirt is not for sale, not for profit. No More Red. pic.twitter.com/jnmE4b0GpC