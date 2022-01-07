«Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест» в полностью белой форме. Это акция борьбы с преступностью

«Арсенал» сообщил об участии в социальной акции «Больше не красный». Она призвана защитить молодежь от преступлений, связанных с ножевыми ранениями, и обратить внимание не недопущение насилия.
В рамках акции «Арсенал» в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест» сыграет в полностью белой форме.
- Игра состоится 9 января в Ноттингеме.
- Соперник представляет Чемпионшип.
- «Арсенал» выигрывал Кубок Англии 14 раз.
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Источник: официальный сайт «Арсенала»