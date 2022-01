Полузащитник «Челси» Кай Хаверц травмировался во время первой полуфинальной игры Кубка английской лиги против «Тоттенхэма» (2:0).

22-летний футболист сломал мизинец на правой руке.

Предположительно, немец получил перелом пальца, празднуя гол в ворота соперника на пятой минуте матча.

Kai Havertz discolated his little finger in tonight’s EFL Cup semi-final against Tottenham pic.twitter.com/RtKdKWQsyD