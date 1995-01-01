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    Дзюба: «В России есть клеймо – ты старый. Роналду разрывает в Англии, и только наши идиоты называют его ветераном»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что болельщики не должны акцентировать внимание на возраст футболистов.

    «У нас в России есть клеймо – ты старый. Хотя достаточно примеров спортсменов моей комплекции, которые долго играют. Ибрагимович, например. Ну, пропадает скорость, но, как я говорю в таких случаях, не может пропасть то, чего не было.

    Сейчас во многих видах спорта говорят, что такая молодежь идет, что до 40 придется играть. Криштиану Роналду в 36 лет – эталон спортсмена. Переезжает в Англию и забивает.

    И кто-то пишет, что он «36-летний ветеран», что балласт и поэтому «МЮ» проигрывает. Он всех разрывает в Англии – и только наши идиоты находят темную кошку в темной комнате», – сказал Дзюба.

    • Дзюбе – 33.
    • Он 2-й бомбардир сезона РПЛ с 10 голами в 17 матчах.
    • Дзюба не играет за сборную России с июня.

    Дзюба получил 20 дней отдыха в межсезонье с 2018 года. Меньше всех футболистов в мире

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +762

      Spinorr 2 минуты назад

      Играй и доказывай, фигли трепаться.

      0
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      Рейтинг: +150

      Suvorov51 6 минут назад

      Вот только по этому тебя и считают недалёким рукотворцем. что ты себя сравниваешь со звездами. хотя в бомжатнике по другому и не бывает

      1
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      Рейтинг: +424

      СуперПАВ9 > Suvorov51 2 минуты назад

      Роналдо не звезда а био мусор

      0
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      Рейтинг: +75

      Аден 17 минут назад

      ну, а ты дрочер причем здесь? ты и помоложе был, один хер в футбол играть не умел. А тепереча, тем паче, ты цука бегать уже не можешь, токмо пистеть и руками шаловливыми махать.

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      3
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      Рейтинг: +26300

      Боцман59rus 28 минут назад

      _ Рональду и ему подобные, своей игрой и кондициями не дают повода заглядывать в паспорт и считать года, ты же с языком на шее ходишь пешком уже который год, к тому же головой е,б,о,б,о

      4
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      Рейтинг: +424

      СуперПАВ9 > Боцман59rus 2 минуты назад

      Роналду идиотик

      0
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      Рейтинг: +19427

      JTherry 30 минут назад

      "несравненный" рукаку, скромнее надо быть...)

      0
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      Рейтинг: +4893

      Дядя Серёжа 31 минуту назад

      Правильно написал, самокритично - ваши идиоты, с себя начал - молодец.

      0
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      Рейтинг: +18271

      derrik2000 34 минуты назад

      Не, ты не старый.
      Ты изначально ДЕРЕВЯННЫЙ!
      Только у нас в связи с катастрофическим упадком игры, которую в Европе можно назвать футболом, а у нас уже - "дыр-дыр", такие поленья, как ты, становятся "звёздами". ((

      1
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      Рейтинг: +704

      Rabinovi_ch 35 минут назад

      Роналду и Ибрагимович каждый день задницу рвут в спортзале, а не рыбок кормят....

      1
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      Рейтинг: +105

      Chicha 38 минут назад

      Идиот это ты, а Роналду футбольный гений.

      0
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      Рейтинг: +734

      Roma56 42 минуты назад

      Сколько ж слов громких поперло. Это он аналогию провел между собой и Златаном с Роналду что ли?

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