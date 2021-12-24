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  • Дзюба: «В России есть клеймо – ты старый. Роналду разрывает в Англии, и только наши идиоты называют его ветераном»

Дзюба: «В России есть клеймо – ты старый. Роналду разрывает в Англии, и только наши идиоты называют его ветераном»

24 декабря 2021, 10:25
38

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что болельщики не должны акцентировать внимание на возраст футболистов.

«У нас в России есть клеймо – ты старый. Хотя достаточно примеров спортсменов моей комплекции, которые долго играют. Ибрагимович, например. Ну, пропадает скорость, но, как я говорю в таких случаях, не может пропасть то, чего не было.

Сейчас во многих видах спорта говорят, что такая молодежь идет, что до 40 придется играть. Криштиану Роналду в 36 лет – эталон спортсмена. Переезжает в Англию и забивает.

И кто-то пишет, что он «36-летний ветеран», что балласт и поэтому «МЮ» проигрывает. Он всех разрывает в Англии – и только наши идиоты находят темную кошку в темной комнате», – сказал Дзюба.

  • Дзюбе – 33.
  • Он 2-й бомбардир сезона РПЛ с 10 голами в 17 матчах.
  • Дзюба не играет за сборную России с июня.

Дзюба получил 20 дней отдыха в межсезонье с 2018 года. Меньше всех футболистов в мире

Дзюба – о сборной Карпина: «Вызываются удобные, а не сильнейшие. Хочешь комфорт – тренируй любителей»

Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Дзюба Артем Роналду Криштиану
Комментарии (38)
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Fandorine
1640331035
Дзюба - ты СТАРЫЙ!!! )))
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Roma56
1640331064
Сколько ж слов громких поперло. Это он аналогию провел между собой и Златаном с Роналду что ли?
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Rabinovi_ch
1640331517
Роналду и Ибрагимович каждый день задницу рвут в спортзале, а не рыбок кормят....
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Боцман59rus
1640331953
_ Рональду и ему подобные, своей игрой и кондициями не дают повода заглядывать в паспорт и считать года, ты же с языком на шее ходишь пешком уже который год, к тому же головой е,б,о,б,о
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NewLife
1640334432
Дурак, некоторые и в 25 старые, потому что не могут или не хотят двигаться, а некоторые под 40 приносят пользу своим командам.
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mahan
1640334552
Ты себя с футболистами не сравнивай Роналду и Ибрагимович, всю карьеру играли в сильнейших клубах мира. И не просто играли, а были всегда одними из лучших в мире. А ты только можешь всех говном обливать, себя оправдывать, обзывать болельщиков, да видюшки выкладывать. Позорник.
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R_a_i_n
1640334653
Ни один болельщик не называет Ронолду старым. Он бегает по полю, как ты даже в 18 не бегал. Этот мешок с дерьмом не иначе себя с Роналду решил сравнить?
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portero
1640334903
Упырь иы в пять раз медленнее Роналду,про технику еще хуже, это ты ветеран!!!
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Блямба
1640338480
вроде ффуфф..кончилось интервью давно.. и все всё прочитали в первоисточнике.. А бомбардирная расчленёнка продолжает давать угля.. багровые угри устали менять путь своей миграции по веткам.. Их нерест уже никому не важен. Путина закончена.Улов давно в трюме лучшего траулера . Разводите ямайскую форель.
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VVM1964
1640339025
У тебя клеймо другое и ты САМ себе его поставил ! Эх Дзюба , Дзюба - всё сам ...
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