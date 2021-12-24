Дзюба: «В России есть клеймо – ты старый. Роналду разрывает в Англии, и только наши идиоты называют его ветераном»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что болельщики не должны акцентировать внимание на возраст футболистов.

«У нас в России есть клеймо – ты старый. Хотя достаточно примеров спортсменов моей комплекции, которые долго играют. Ибрагимович, например. Ну, пропадает скорость, но, как я говорю в таких случаях, не может пропасть то, чего не было.

Сейчас во многих видах спорта говорят, что такая молодежь идет, что до 40 придется играть. Криштиану Роналду в 36 лет – эталон спортсмена. Переезжает в Англию и забивает.

И кто-то пишет, что он «36-летний ветеран», что балласт и поэтому «МЮ» проигрывает. Он всех разрывает в Англии – и только наши идиоты находят темную кошку в темной комнате», – сказал Дзюба.

Дзюбе – 33.

Он 2-й бомбардир сезона РПЛ с 10 голами в 17 матчах.

Дзюба не играет за сборную России с июня.

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