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    Джикия – о возможной отставке Витории: «Я давно в «Спартаке» и мало чему удивляюсь»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможной отставке Руя Витории с поста главного тренера московского клуба.

    — Понимаешь, что матч с «Сочи» станет последним для Руя?

    — Не думаю об этом, все может произойти. Я уже давно в «Спартаке» и мало чему удивляюсь.

    • «Спартак» обыграл «Легию» (1:0) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.
    • Команда идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Витория принял команду летом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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