Джикия – о возможной отставке Витории: «Я давно в «Спартаке» и мало чему удивляюсь»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможной отставке Руя Витории с поста главного тренера московского клуба.

— Понимаешь, что матч с «Сочи» станет последним для Руя?

— Не думаю об этом, все может произойти. Я уже давно в «Спартаке» и мало чему удивляюсь.

«Спартак» обыграл «Легию» (1:0) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.

Команда идет на 9-м месте в РПЛ.

Витория принял команду летом.

Джикия: «Надеюсь, о «Спартаке» будут писать хорошо хотя бы сегодня-завтра»

Джикия – после победы над «Легией: «В раздевалке нужно делать ремонт. Разнесли»

«Вместе мы сильны и непобедимы!» Витория посвятил пост выходу «Спартака» в 1/8 финала ЛЕ