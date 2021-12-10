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  • Джикия – о возможной отставке Витории: «Я давно в «Спартаке» и мало чему удивляюсь»

Джикия – о возможной отставке Витории: «Я давно в «Спартаке» и мало чему удивляюсь»

10 декабря 2021, 11:17
29

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможной отставке Руя Витории с поста главного тренера московского клуба.

— Понимаешь, что матч с «Сочи» станет последним для Руя?

— Не думаю об этом, все может произойти. Я уже давно в «Спартаке» и мало чему удивляюсь.

  • «Спартак» обыграл «Легию» (1:0) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.
  • Команда идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Витория принял команду летом.

Джикия: «Надеюсь, о «Спартаке» будут писать хорошо хотя бы сегодня-завтра»

Джикия – после победы над «Легией: «В раздевалке нужно делать ремонт. Разнесли»

«Вместе мы сильны и непобедимы!» Витория посвятил пост выходу «Спартака» в 1/8 финала ЛЕ

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Витория Руй
Комментарии (29)
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oyabun
1639125621
Просто интересно как Витории и всем болельщикам будут объяснять за что отправили в отставку? Понятно что в Чемпе всё неважно, но не он же оставил команду без усиления. Играть некому!
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yujhhg00
1639130561
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию, советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику, работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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DOCTOR PENALTY
1639132107
Удивлялка-Зарема нас ещё не раз "повеселит".
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Vitaga
1639133944
всю страну уже трудно удивить происходящим в Спартаке. с таким идиотом у руля клуба можно ожидать любых приколов. сменить тренера - на очередного неудачника - запросто. придумать новую должность в клубе - пожалуйста- всё просто. этот тупизм продолжается не один год. вывод - надо просто убрать главный элемент этого бардака - федуна
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