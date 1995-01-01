Джикия: «Надеюсь, о «Спартаке» будут писать хорошо хотя бы сегодня-завтра»

Жора , всегда найдутся "доброжелатели", которые заточены только на Спартак.
Им за этот "мусор" деньги платят. Ну вторая древнейшая профессия, этим сказано всё.
Парни , вы играете для нас , миллионов по всей стране.
Мы вас любим , но если надо и раз...бём по полной.
Вперёд Спартак !!!
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над «Легией» (1:0) и выхода в плей-офф Лиги Европы.
— Что подумал, когда в жеребьевке попались «Лестер», «Наполи»?
— Сам знаешь ответ.
— Не верил?
— Не то чтобы не верил. Понятное дело, все знали, что будет тяжело. Все знали, что «Лестер», «Наполи», да и «Легия» после первой игры у нас дома... Были очень тяжелые мысли.
Сейчас не хочется вспоминать, что я думал, что я не думал. Хочется просто наслаждаться этим моментом. Насладиться сегодняшним вечером. С завтрашнего дня у нас будет «Сочи».
— Первое место — это же круто.
— Согласен. Надеюсь, что все за нас искренне порадуются и будут писать хотя бы сегодня-завтра хорошие материалы.
— Все будут.
— Я надеюсь очень.
- «Спартак» впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.
- На 98-й минуте Александр Селихов отбил пенальти.
- «Спартак» впервые за 11 лет одержал сухую победу в еврокубках.
Бакаев: «Джикия сказал: «Скушай кекс – забьешь». Надо было второй съесть»
Джикия – после победы над «Легией: «В раздевалке нужно делать ремонт. Разнесли»