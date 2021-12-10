Джикия: «Надеюсь, о «Спартаке» будут писать хорошо хотя бы сегодня-завтра»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над «Легией» (1:0) и выхода в плей-офф Лиги Европы.

— Что подумал, когда в жеребьевке попались «Лестер», «Наполи»?

— Сам знаешь ответ.

— Не верил?

— Не то чтобы не верил. Понятное дело, все знали, что будет тяжело. Все знали, что «Лестер», «Наполи», да и «Легия» после первой игры у нас дома... Были очень тяжелые мысли.

Сейчас не хочется вспоминать, что я думал, что я не думал. Хочется просто наслаждаться этим моментом. Насладиться сегодняшним вечером. С завтрашнего дня у нас будет «Сочи».

— Первое место — это же круто.

— Согласен. Надеюсь, что все за нас искренне порадуются и будут писать хотя бы сегодня-завтра хорошие материалы.

— Все будут.

— Я надеюсь очень.

«Спартак» впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.

На 98-й минуте Александр Селихов отбил пенальти.

отбил пенальти. «Спартак» впервые за 11 лет одержал сухую победу в еврокубках.

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