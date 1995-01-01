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    Джикия: «Надеюсь, о «Спартаке» будут писать хорошо хотя бы сегодня-завтра»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над «Легией» (1:0) и выхода в плей-офф Лиги Европы.

    — Что подумал, когда в жеребьевке попались «Лестер», «Наполи»?

    — Сам знаешь ответ.

    — Не верил?

    — Не то чтобы не верил. Понятное дело, все знали, что будет тяжело. Все знали, что «Лестер», «Наполи», да и «Легия» после первой игры у нас дома... Были очень тяжелые мысли.

    Сейчас не хочется вспоминать, что я думал, что я не думал. Хочется просто наслаждаться этим моментом. Насладиться сегодняшним вечером. С завтрашнего дня у нас будет «Сочи».

    — Первое место — это же круто.

    — Согласен. Надеюсь, что все за нас искренне порадуются и будут писать хотя бы сегодня-завтра хорошие материалы.

    — Все будут.

    — Я надеюсь очень.

    • «Спартак» впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.
    • На 98-й минуте Александр Селихов отбил пенальти.
    • «Спартак» впервые за 11 лет одержал сухую победу в еврокубках.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:02
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8752

      Alekxei Z. 8 минут назад

      Жора , всегда найдутся "доброжелатели", которые заточены только на Спартак.
      Им за этот "мусор" деньги платят. Ну вторая древнейшая профессия, этим сказано всё.
      Парни , вы играете для нас , миллионов по всей стране.
      Мы вас любим , но если надо и раз...бём по полной.
      Вперёд Спартак !!!

      1
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      Рейтинг: +12132

      Cleaner 21 минуту назад

      Спартак ХОРОШО отбивался от нескончаемых атак идущей на последнем месте в чемпионате Польши Легии...)))

      0
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      Рейтинг: +10878

      Fusballer > Cleaner 12 минут назад

      И дважды хорошо обыграл Наполи.

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