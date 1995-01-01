Бакаев: «Джикия сказал: «Скушай кекс – забьешь». Надо было второй съесть»

Ну вот , а Карпин запрещает....
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, забивший единственный гол в матче с «Легией» (1:0), рассказал о разговоре с капитаном команды Георгием Джикией перед игрой.
«Надо было второй кекс съесть! Джикия сказал, что если я кекс съем, то забью гол. Я говорю: «Не буду я есть!», а он: «Скушай — забьешь».
Я скушал, а он говорит: «Второй съешь — забьешь два». Я говорю: «Не-не, хватит».
Надо было съесть. Теперь пора запасаться кексами, — сказал Бакаев.
- Благодаря победе «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.
- На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.
- Столичный клуб впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.
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