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  • Бакаев: «Джикия сказал: «Скушай кекс – забьешь». Надо было второй съесть»

Бакаев: «Джикия сказал: «Скушай кекс – забьешь». Надо было второй съесть»

10 декабря 2021, 10:48
10

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, забивший единственный гол в матче с «Легией» (1:0), рассказал о разговоре с капитаном команды Георгием Джикией перед игрой.

«Надо было второй кекс съесть! Джикия сказал, что если я кекс съем, то забью гол. Я говорю: «Не буду я есть!», а он: «Скушай — забьешь».

Я скушал, а он говорит: «Второй съешь — забьешь два». Я говорю: «Не-не, хватит».

Надо было съесть. Теперь пора запасаться кексами, — сказал Бакаев.

  • Благодаря победе «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы с 1-го места в группе.
  • На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.
  • Столичный клуб впервые за 4 сезона вышел в плей-офф еврокубков.

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Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Спартак Джикия Георгий Бакаев Зелимхан
Комментарии (10)
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Garrincha58
1639123475
такое ощущение что они выиграли ЛЕ сколько ору и пафоса
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portero
1639123744
Ну вот , а Карпин запрещает....
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oyabun
1639125518
Опасная примета, если теперь перед каждой игрой кексами станет увлекаться - разнесет же! ))
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ALEXMAN888
1639127476
Да жрите вы тогда кексы - может побеждать начнёте, что на уровне клубов, что на уровне сборной.
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Форвард 79
1639129464
Тут главное не переборщить, а то вообще ни чего не забьёш)))
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DOCTOR PENALTY
1639132491
Это Джикия подстраховывался на случай проигрыша: вот мол, не я один кексы жрал.)
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Bozigit
1639152545
Старших нужно слушать
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