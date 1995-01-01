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    Бакаев: «Джикия сказал: «Скушай кекс – забьешь». Надо было второй съесть»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, забивший единственный гол в матче с «Легией» (1:0), рассказал о разговоре с капитаном команды Георгием Джикией перед игрой.

    «Надо было второй кекс съесть! Джикия сказал, что если я кекс съем, то забью гол. Я говорю: «Не буду я есть!», а он: «Скушай — забьешь».

    Я скушал, а он говорит: «Второй съешь — забьешь два». Я говорю: «Не-не, хватит».

    Надо было съесть. Теперь пора запасаться кексами, — сказал Бакаев.

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    • На 98-й минуте Александр Селихов парировал пенальти.
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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +55037

      portero 23 минуты назад

      Ну вот , а Карпин запрещает....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +15332

      Garrincha58 28 минут назад

      такое ощущение что они выиграли ЛЕ сколько ору и пафоса

      2
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      Рейтинг: +10878

      Fusballer > Garrincha58 6 минут назад

      Выход в плей-офф еврокубков для нынешних российских клубов сродни победе в них.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8752

      Alekxei Z. 40 минут назад

      Жаль что с кексами мозгов вам не подают.
      Защитник подарил , наказал. Молодец !!!
      Ну какие ещё полезные действия увидели ? Движуха была , ума не Х.
      Кто тебя мудака научил руками показывать куда следует пас давать ?
      Это только бесит.

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