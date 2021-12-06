«Нижний Новгород» расторг контракт с Бумалем. Он пробыл в клубе три месяца

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подтвердил факт прекращения сотрудничества с полузащитником Петрусом Бумалем.

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

28-летний футболист пробыл в российском клубе всего три месяца. В сентябре с ним заключили соглашение до 2023 года.