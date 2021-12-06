«Нижний Новгород» расторг контракт с Бумалем. Он пробыл в клубе три месяца

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов подтвердил факт прекращения сотрудничества с полузащитником Петрусом Бумалем.
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
28-летний футболист пробыл в российском клубе всего три месяца. В сентябре с ним заключили соглашение до 2023 года.
- Бумаль провел за «Нижний Новгород» 3 матча.
- В игре с «Зенитом» он за 3 минуты получил 2 желтые карточки.
- В перерыве той встречи камерунец поссорился с главным тренером Александром Кержаковым.
Источник: «Матч ТВ»