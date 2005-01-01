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    Роналду – о 3:2 с «Арсеналом»: «Некогда праздновать! Впереди длинная дорога»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:2) в 14-м туре АПЛ.

    «Мы уже настраиваемся на следующую игру, некогда праздновать! Сегодняшняя победа была важна для того, чтобы вернуться на правильный путь, но впереди длинная дорога.

    Поздравляю моих партнеров, сегодня у всех отличное настроение! И отдельное спасибо фанатам, без вас мы бы не сделали это», – написал Роналду в инстаграме.

    • Роналду забил 800-й и 801-й голы в карьере.
    • «МЮ» поднялся с 10-го на 7-е место в АПЛ.
    • «Арсенал» остался на 5-й строчке.

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    Источник: инстаграм Криштиану Роналду

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