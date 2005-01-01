Роналду – о 3:2 с «Арсеналом»: «Некогда праздновать! Впереди длинная дорога»

Роналду прими таблетку
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:2) в 14-м туре АПЛ.
«Мы уже настраиваемся на следующую игру, некогда праздновать! Сегодняшняя победа была важна для того, чтобы вернуться на правильный путь, но впереди длинная дорога.
Поздравляю моих партнеров, сегодня у всех отличное настроение! И отдельное спасибо фанатам, без вас мы бы не сделали это», – написал Роналду в инстаграме.
- Роналду забил 800-й и 801-й голы в карьере.
- «МЮ» поднялся с 10-го на 7-е место в АПЛ.
- «Арсенал» остался на 5-й строчке.