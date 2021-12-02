Роналду, Фернандеш и Санчо – в основе «МЮ» на матч с «Арсеналом»; у лондонцев выйдут Эль-Ненни, Эдегор и Обамеянг

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матч 14-го тура АПЛ.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Теллес, Магуайр, Линделеф, Далот, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Рэшфорд, Санчо, Роналду.
«Арсенал»: Рэмсдейл, Тавареш, Габриэл, Уайт, Томиясу, Смит-Роу, Эль-Ненни, Томас, Эдегор, Мартинелли, Обамеянг.
- Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд».
- Начало – в 23:15 мск.
- «МЮ» идет на 10-м месте в таблице АПЛ, «Арсенал» – на 5-м.
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Источник: Официальный твиттер АПЛ