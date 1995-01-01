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    Роналду, Фернандеш и Санчо – в основе «МЮ» на матч с «Арсеналом»; у лондонцев выйдут Эль-Ненни, Эдегор и Обамеянг

    Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» на матч 14-го тура АПЛ.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Теллес, Магуайр, Линделеф, Далот, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Рэшфорд, Санчо, Роналду.

    «Арсенал»: Рэмсдейл, Тавареш, Габриэл, Уайт, Томиясу, Смит-Роу, Эль-Ненни, Томас, Эдегор, Мартинелли, Обамеянг.

    • Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд».
    • Начало – в 23:15 мск.
    • «МЮ» идет на 10-м месте в таблице АПЛ, «Арсенал» – на 5-м.

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    Источник: Официальный твиттер АПЛ

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