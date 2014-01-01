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    Левандовски поздравил Месси с получением «Золотого мяча»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски опубликовал пост в твиттере, посвященный итогам церемонии вручения «Золотого мяча»-2021.

    «Поздравляю Лео Месси и Алексию Путельяс с получением «Золотого мяча». Также поздравляю всех футболистов, которые были номинированы на эту награду!

    Я стал лучшим нападающим года. Никто не может взять индивидуальный приз без сильной команды и преданных болельщиков. Спасибо за вашу поддержку», – написал поляк.

    • Левандовски занял 2-е место в голосовании за обладателя «Золотого мяча».
    • Месси выиграл 7-ю награду в карьере.

    Месси – Левандовски: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все знают, что в прошлом году ты был победителем»

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    Источник: Твиттер Роберта Левандовски

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