Левандовски поздравил Месси с получением «Золотого мяча»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски опубликовал пост в твиттере, посвященный итогам церемонии вручения «Золотого мяча»-2021.

«Поздравляю Лео Месси и Алексию Путельяс с получением «Золотого мяча». Также поздравляю всех футболистов, которые были номинированы на эту награду!

Я стал лучшим нападающим года. Никто не может взять индивидуальный приз без сильной команды и преданных болельщиков. Спасибо за вашу поддержку», – написал поляк.

Левандовски занял 2-е место в голосовании за обладателя «Золотого мяча».

Месси выиграл 7-ю награду в карьере.

Месси – Левандовски: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все знают, что в прошлом году ты был победителем»