Журнал France Football впервые вручил награду лучшему форварду мира.

Ее получил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Поляк забил больше всех в календарном году за клуб и сборную. В 2021-м он отличился 64 раза.

