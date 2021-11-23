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    Гендиректор «Рубина»: «Уверен, что Шатов возобновит карьеру. Он сам решит, где»

    Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов уверен, что полузащитник Олег Шатов возобновит карьеру.

    «Он же приостановил карьеру, поэтому, конечно, ее продолжит. Нет, мы не договаривались о том, что он продолжит ее у нас, он сам решит, где ее продолжит.

    Если решит у нас, то у нас, если в другом месте, то тогда в другом месте. Именно такая беседа у нас и была после того, как он озвучил решение. Я надеюсь, что он будет играть, я даже практически в этом уверен», – сказал Сайманов.

    • Футболист приостановил карьеру в 31-летнем возрасте.
    • Он расторг контракт с «Рубином» и стал свободным агентом.
    • За 1,5 сезона в казанской команде Шатов забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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