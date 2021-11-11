Агент Тюкавина – об интересе «Челси» и «Манчестер Сити»: «Это все вбросы»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на информацию о заинтересованности в услугах его клиента «Манчестер Сити» и «Челси».

«Ни «Манчестер Сити», ни «Челси» Тюкавиным не интересовались. Это все вбросы. Дай бог, чтобы этот ажиотаж начался. Но сейчас главное, чтобы Костя закрепился в «Динамо», – сказал агент.