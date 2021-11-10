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    Агент Тюкавина – об интересе «Челси» и «Манчестер Сити»: «Это все вбросы»

    Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на информацию о заинтересованности в услугах его клиента «Манчестер Сити» и «Челси».

    «Ни «Манчестер Сити», ни «Челси» Тюкавиным не интересовались. Это все вбросы. Дай бог, чтобы этот ажиотаж начался. Но сейчас главное, чтобы Костя закрепился в «Динамо», – сказал агент.

    • 19-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо», за основную команду дебютировал в ноябре 2020 года.
    • С тех пор нападающий забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 33 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 6,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6590

      серега кашин 1 час назад

      сам же и вбрасываешь, чтоб динамо деньжат подкинуло

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      Рейтинг: +6361

      Томик 2 часа назад

      "Это всё вбросы. Мои вчерашние вбросы." Ну очень хочется куда - нибудь продать своего футболиста. Особенно глядя на то, как покупают макаровых за грузовик денег.

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