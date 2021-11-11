Агент Тюкавина – об интересе «Челси» и «Манчестер Сити»: «Это все вбросы»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на информацию о заинтересованности в услугах его клиента «Манчестер Сити» и «Челси».
«Ни «Манчестер Сити», ни «Челси» Тюкавиным не интересовались. Это все вбросы. Дай бог, чтобы этот ажиотаж начался. Но сейчас главное, чтобы Костя закрепился в «Динамо», – сказал агент.
- 19-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо», за основную команду дебютировал в ноябре 2020 года.
- С тех пор нападающий забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 33 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 6,5 миллиона евро.
Источник: Sport24