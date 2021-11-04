«Торпедо» показало проект реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова

Пресс-служба «Торпедо» представила проект реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова.

«Компания INGRAD приступила к демонтажу строений на территории стадиона «Торпедо» после переезда секций борьбы и бокса в новый ФОК «Торпедо», а также представила визуализации нового проекта стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова и сроки его строительства.

Демонтаж арены продлится до первого квартала 2022 года.

Следующим этапом работ будет прохождение государственной экспертизы проекта, подготовка тендерной документации, выбор генерального подрядчика и его мобилизация на площадке.

Активная фаза строительно-монтажных работ должна начаться в IV квартале 2022 года, а ее завершение планируется в 2025 году», – сообщает пресс-служба клуба.