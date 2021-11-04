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  • «Торпедо» показало проект реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова

«Торпедо» показало проект реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова

4 ноября 2021, 14:43
7

Пресс-служба «Торпедо» представила проект реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова.

«Компания INGRAD приступила к демонтажу строений на территории стадиона «Торпедо» после переезда секций борьбы и бокса в новый ФОК «Торпедо», а также представила визуализации нового проекта стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова и сроки его строительства.

Демонтаж арены продлится до первого квартала 2022 года.

Следующим этапом работ будет прохождение государственной экспертизы проекта, подготовка тендерной документации, выбор генерального подрядчика и его мобилизация на площадке.

Активная фаза строительно-монтажных работ должна начаться в IV квартале 2022 года, а ее завершение планируется в 2025 году», – сообщает пресс-служба клуба.

Источник: официальный сайт «Торпедо»
Комментарии (7)
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acor94
1636028281
А какая вместимость?
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С-Пб on-line
1636030226
С парковками печаль...
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Alex Y
1636036846
Хороший получится
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Chicha
1636039192
Это не реконструкция, а новое строительство.
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Enter2006
1636040188
Торпедо - легендарный клуб. Надеюсь возродится.
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