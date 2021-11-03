Нойер сделал первый ассист в Лиге чемпионов

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер отдал голевую передачу в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (5:2).

35-летний немец ассистировал Роберту Левандовскому на 84-й минуте. Эта голевая передача стала для Нойера первой в Лиге чемпионов и седьмой за всю карьеру.

В последний раз Нойер отдал ассист в финале Кубка Германии-2019/20 с «Байером» (4:2).

Тогда он также ассистировал Левандовскому.

«Баварии» уже скучно забивать просто так: теперь голевую отдает вратарь Нойер ~ с 60 метров! Это его 7-й ассист в карьере