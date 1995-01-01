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    Нойер сделал первый ассист в Лиге чемпионов

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер отдал голевую передачу в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (5:2).

    35-летний немец ассистировал Роберту Левандовскому на 84-й минуте. Эта голевая передача стала для Нойера первой в Лиге чемпионов и седьмой за всю карьеру.

    • В последний раз Нойер отдал ассист в финале Кубка Германии-2019/20 с «Байером» (4:2).
    • Тогда он также ассистировал Левандовскому.

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    Источник: Kicker

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