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  • «Огромное уважение». Хендерсон поддержал сделавшего каминг-аут Кавалло и собрал тысячи лайков

«Огромное уважение». Хендерсон поддержал сделавшего каминг-аут Кавалло и собрал тысячи лайков

27 октября 2021, 20:22
13

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон отреагировал на каминг-аут австралийского футболиста Джоша Кавалло. Он стал первым игроком-профессионалом, публичном сообщившим, что он гей.

«Огромный респект Джошу за это. Это отважный и важный посыл о том, что каждый достоин быть самим собой несмотря ни на что», – написал Хендерсон, чей твит уже набрал более 17 тысяч лайков.

  • Кавалло оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.
  • Он выступает за «Аделаиду» с февраля.
  • Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство.

«Барселона» – первому открытому гею в футболе: «Джош, спасибо за огромный шаг вперед!»

Гризманн поддержал первого открытого гея в футболе: «Горжусь тобой»

Источник: твиттер Джордана Хендерсона
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Хендерсон Джордан
Комментарии (13)
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polt
1635356706
3,14 доросня...
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Юрэс
1635357036
Ахринеть сколько их !!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Юрэс
1635363331
Фуууууу Б.......
Ответить
CSKA471
1635364083
Это называется пропаганда, работающая на много лет вперёд, приняли ее на вооружение, как одно из основных орудий в период революции 17-го, товарищ Геббельс, возвел ее на вверх в иерархии ведения войн, а позже «пятая колонна» ее усовершенствовалла, и как мы видим плоды их сейчас просматриваются во многих аспектах сегодняшних реалий, в большей степени западных…остается быть благодарным железному занавесу СССР, благодаря которому мы отстаем от них на лет 10-20, в том числе и в этом ауте из каминга
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alp
1635366804
гомосексуализм ведет к вырождению человечества.. чему все эти педики радуются?
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inzek
1635377232
не знаю как Вам, а мне весь этот движ реально противен! типо я ***** в о4ко, а все говорят что это смело.
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Дядя Серёжа
1635384633
Надо быть честными до конца, пусть каминг-аут сделают футбольные арбитры
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qzma
1635396490
При чем здесь футбол? Для чего эта новость на бомбардире??
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Hektor 84
1635402598
Пи де ра сты теперь в почете
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Soccerdealer63
1635606009
У меня устойчивое ощущение, что у нас в стране, как говорится, "всё наоборот". Или, если попроще: ЧЕРЕЗ ЖОПУ!))) Только не ошибитесь в трактовке моих слов и их понимании... Я НЕ СЧИТАЮ ГЕЕВ БОЛЬНЫМИ, НЕНОРМАЛЬНЫМИ, ОПАСНЫМИ ИЛИ ВРЕДНЫМИ "ДЛЯ ОБЩЕСТВА"... Я геев... ВООБЩЕ НЕ СЧИТАЮ! Мало ли кто кого куда под одеялом, как говорится?))) Какой нам (вам) интерес всё это обсуждать или из за этого беспокоиться? Вот... подумайте (НУ, ПОДУМАЙТЕ, ХОТЬ МИНУТУ, БЛ....ЯДЬ, НАКОНЕЦ...) КТО ИЛИ ЧТО НАМ (ВАМ) В ЭТОЙ ЖИЗНИ НА САМОМ ДЕЛЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕШАЕТ ЖИТЬ НОРМАЛЬНО ИЛИ ВООБЩЕ КОНКРЕТНОЕ ЗЛО И УЩЕРБ НАНОСИТ??? Составьте список из вашей конкретной повседневной жизни!!!! На каком мемте там будут эти самые "ГЕИ"???))) Я вам скажу- НА "СТО ПЯТНАДЦАТОМ"!))) Люди, у нас страна оккупирована ворами во власти и садистами в погонах... У нас банки дают кредиты под 17 (!!!!!!!!!!!!) процентов... СЕМНАДЦАТЬ!)))) У нас пенсия на грани вымирания.... Наш президент считает "средним классом" тех, кто получает 17.000 рублей... ПРЕЗИДЕНТ....СЕМНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ!!!!! У нас плодятся безымянные кладбища, на которых хоронять сотни (тысячи?)молодых парней, сгинувших в составе "несуществующих" ЧВК в необъявленных войнах... МЫ С УКРАИНОЙ (ТАЙНО?) ВОЮЕМ!!!!! У нас за перепосты САДЯТ В ТЮРЬМУ!!!! Интернет планируют закрыть по китайскому образцу.... ТЫСЯЧА (А, МОЖЕТ БЫТЬИ БОЛЬШЕ) НАРОДУ В ДЕНЬ ОТ КАКОГО-ТО ВИРУСА УМИРАЕТ...НАКОНЕЦ... А вы про геев....))))
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