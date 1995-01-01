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    «Огромное уважение». Хендерсон поддержал сделавшего каминг-аут Кавалло и собрал тысячи лайков

    Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон отреагировал на каминг-аут австралийского футболиста Джоша Кавалло. Он стал первым игроком-профессионалом, публичном сообщившим, что он гей.

    «Огромный респект Джошу за это. Это отважный и важный посыл о том, что каждый достоин быть самим собой несмотря ни на что», – написал Хендерсон, чей твит уже набрал более 17 тысяч лайков.

    • Кавалло оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.
    • Он выступает за «Аделаиду» с февраля.
    • Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство.

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    Источник: твиттер Джордана Хендерсона

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +791

      Юрэс 1 час назад

      Ахринеть сколько их !!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +4637

      polt 1 час назад

      3,14 доросня...

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