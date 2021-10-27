«Огромное уважение». Хендерсон поддержал сделавшего каминг-аут Кавалло и собрал тысячи лайков

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон отреагировал на каминг-аут австралийского футболиста Джоша Кавалло. Он стал первым игроком-профессионалом, публичном сообщившим, что он гей.

«Огромный респект Джошу за это. Это отважный и важный посыл о том, что каждый достоин быть самим собой несмотря ни на что», – написал Хендерсон, чей твит уже набрал более 17 тысяч лайков.

Кавалло оценивается Transfermarkt в 350 тысяч евро.

Он выступает за «Аделаиду» с февраля.

Помимо австралийского у Кавалло есть мальтийское гражданство.

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