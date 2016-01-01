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    «Спартак» – о переносе матч с «Наполи» в другой город: «Абсурд. К нам никто не обращался»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном переносе домашнего матча Лиги Европы с «Наполи» на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом в Москве.

    «Ни из «Наполи», ни из УЕФА, с представителями которого мы всегда на связи, к нам никто не обращался. Воспринимаем эту информацию как слухи.

    На данный момент идея переноса матча с «Наполи» в другой город кажется нам абсурдной. Ковид-протоколы УЕФА отработаны, «Спартак» все регламенты соблюдает чeтко, да и до игры ещe много времени. Матч должен состояться в Москве», – сказал Зеленов.

    • С 28 октября в Москве вводится локдаун. Матч с «Наполи» назначен на 24 ноября.
    • В 1-м туре «Спартак» победил 3:2.
    • За последние сутки в Москве выявили 5789 новых заболевших коронавирусом.

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    Источник: «Чемпионат»

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